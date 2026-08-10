Справа ветерана KRAKEN: слідство заявляє про зв'язок із колцентрами

Слідчі Державного бюро розслідувань перевіряють причетність ветерана спецпідрозділу KRAKEN Гліба Новостройного до організації шахрайських колцентрів у Дніпрі. Відповідні дані правоохоронці виявили у мобільному телефоні військовослужбовця, який наразі перебуває під домашнім арештом через підозру в ухиленні від служби.

Деталі розслідування стали відомі з тексту ухвали про обрання запобіжного заходу, яку оприлюднили в Єдиному реєстрі судових рішень.

У чому можуть підозрювати ветерана KRAKEN Новостройного?

Згідно з документом, правоохоронці отримали доступ до смартфона підозрюваного і знайшли там інформацію про його ймовірну незаконну діяльність після звільнення зі Збройних Сил.

Під час огляду вмісту мобільного телефона ОСОБА_8 встановлено, що після звільнення з лав Збройних Сил України він бере участь в організації протиправної діяльності так званих "колцентрів", розташованих у місті Дніпро, основним завданням яких є заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом обману,

– зазначається в судовому рішенні.

Прокурори та слідчі припускають, що ці знахідки вказують на участь фігуранта у злочинах, які ще розслідуються. Раніше засновник підрозділу KRAKEN Костянтин Немічев, спираючись на свої джерела, заявляв про можливе притягнення Новостройного до відповідальності за вбивство Ігоря Комарова на острові Балі.

Офіційні органи поки не підтверджують перевірку ветерана саме за статтею про вбивство чи викрадення. Проте в судовій ухвалі зафіксовано факт його візиту до Індонезії у 2026 році.

За інформацією джерел видання "Українська правда", геолокація з телефона підтвердила перебування Новостройного на Балі з 31 січня по 19 лютого. У цей же період там перебував його давній знайомий із Дніпра Денис Галушко, якого Індонезія через Інтерпол оголосила в розшук разом із п'ятьма іншими підозрюваними у розправі над Комаровим.

Окрім цього, Державне бюро розслідувань інкримінує колишньому військовому підробку документів та незаконне зберігання зброї. Під час обшуків у його помешканні вилучили понад три тисячі патронів, дві гранати М67 і боєприпас до гранатомета.

Захист Новостройного під час суду щодо ухилення від служби назвав підозри безпідставними, з чим погодився і сам ветеран. Журналістам наразі не вдалося отримати їхні коментарі.

Нагадаємо, раніше Суспільне писало, що Глібу "Дніпрянину" Новостройному оголосили підозри за 6 статтями Кримінального кодексу, від ухилення від військової служби до шахрайства.