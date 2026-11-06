Кислоті навіть здивувався, – Бігус про плани фігурантів "Карфагену" здійснити на нього замах

Засновник Bihus.Info Денис Бігус прокоментував записи НАБУ та САП, на яких фігуранти справи "Карфаген" обговорюють напад на нього через розслідування про мережу магазинів U420. Журналіст зізнався, що намір фігурантів облити його кислотою став несподіванкою.

Журналіст опублікував своє перше відео за понад рік після мобілізації на ютубі, де прокоментував записи НАБУ та САП. Він підкреслив, що саме публічність розслідувань команди та реакція аудиторії фактично убезпечили його від фізичної розправи.

Що сказав Бігус про плани нападу?

Бігус зізнався, що спершу хотів пожартувати про наміри фігурантів "звозити його в Домінікану", проте після ознайомлення з повним записом сприйняв ситуацію інакше. За його словами, погрози від криміналітету були очікуваними, хоча намір використати хімічну речовину його вразив.

Я хотів відбутися жартом про те, що мене вперше в житті хтось захотів звозити в Домінікану, але прийшло НАБУ та все наламало. Однак нарешті вночі подивився повне відео та, знаєте, проникся. Не епізодом зі мною. Там все дуже неприємно, але цілком очікувано в тому сенсі, що тіп – бандит. Від бандита ти чогось подібного, мабуть, і очікуєш. Хоча кислоті навіть я здивувався, – зазначив засновник Bihus.Info.

Водночас журналіст наголосив, що значно сильніше за самі погрози його шокувала залученість високопосадовців правоохоронних органів до роботи злочинної організації.

Чого ти не очікуєш, це того, що топи по всіх органах тупо працюють на натуральних мурчиків з 90-х. Міністр внутрішніх справ торгується за половину з магазинів наркоти. … А генерал-майор СБУ … у розмові геть такий самий братка-рєшала, як і всі решта. Поліція вишукує бандитам жертв по камерах. У Генпрокуратурі офіс по кришуванню кол-центрів. … і голова наркокартелю, який їх всіх вважає кончєними. Ну тут по факту. Там є чим проникнутись, наскільки все х***,

– заявив Денис Бігус.

Він також подякував аудиторії за регулярні перегляди матеріалів проєкту. Як підсумував журналіст, суспільна увага не лише підтримує команду, а й у критичний момент рятує життя.

Бігус відреагував на плани фігурантів "Карфагену" облити його кислотою: дивіться відео з 8:24

Бігуса хотіли облити кислотою: що відомо

З оприлюднених слідством розмов стало відомо, що фігуранти планували напад на розслідувача через викриття магазинів U420. Зокрема, фігурант із прізвиськом "Мексиканець" розмірковує про способи розправи з журналістом, щоб той більше не публікував матеріалів про їхню діяльність.

Правоохоронці також перевіряють можливі зв'язки учасників угруповання з представниками державних органів.

Що відомо про операцію "Карфаген"

4 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття наркосиндикату з російським слідом, який керував мережею шахрайських кол-центрів і мережею магазинів U420. Операцію "Карфаген" антикорупційні органи розпочали 5 вересня.

За даними слідства, організація координувала роботу щонайменше 52 кол-центрів, де працювали близько 2700 людей. Вони щодня ошукували українців та іноземців. Під прикриттям правоохоронців злочинці також забезпечували продаж наркотичних речовин, виготовлення підроблених євро й контрафактних цигарок, а ще займалися катуваннями та викраденнями людей.

У НАБУ стверджують, що учасники організації регулярно платили "відкати" представникам СБУ, Національної поліції та Офісу генпрокурора. В обмін кол-центри нібито отримували гарантії, що протягом місяця в них не проводитимуть обшуків.

Мережа магазинів U420 також належала цій організації. Вона продавала продукцію із забороненими речовинами під виглядом сувенірів. З оприлюднених записів стало відомо, що фігуранти обговорювали, як домовитися з міністром внутрішніх справ, щоб той не заважав роботі мережі.