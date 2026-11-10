Офіс генпрокурора розпочав службове розслідування через нові факти у справі "Карфаген"

Офіс Генерального прокурора розпочав службове розслідування за фактами, оприлюдненими під час другого етапу операції "Карфаген". Перевірка стосується можливого сприяння працівників прокуратури у поверненні майна, вилученого у справах про незаконну діяльність кол-центрів і мережі U420.

Про це повідомляє ОГП.

Що перевірятимуть у межах службового розслідування?

Виконувач обов'язків Генерального прокурора Антон Ковальський видав наказ про проведення службового розслідування. Підставою для цього стали матеріали медіамоніторингу, зокрема публікації про можливу участь невстановлених службових осіб органів прокуратури у поверненні майна, вилученого під час кримінальних проваджень.

Йдеться про справи щодо незаконної діяльності кол-центрів і мережі U420.

Під час перевірки в ОГП з'ясують, чи могли працівники прокуратури використовувати службові повноваження або свій статус у приватних інтересах, впливати на роботу інших посадовців або вчиняти інші неправомірні дії.

За результатами службового розслідування, якщо для цього будуть підстави, в Офісі Генерального прокурора ухвалять відповідні рішення в межах своїх повноважень.

Водночас початок службового розслідування не означає, що причетність будь-якої особи до правопорушення уже встановлена, – підкреслили в ОГП.

Що відомо про операцію "Карфаген"?

Операція "Карфаген" – це масштабне антикорупційне розслідування НАБУ та САП, яке розпочалося у вересні 2026 року. Правоохоронці викрили злочинну організацію, учасники якої могли забезпечувати захист нелегальних кол-центрів за хабарі.

Також розслідування стосується ймовірної причетності посадовців правоохоронних органів до інших незаконних схем, зокрема наркоторгівлі, обігу контрафактної продукції та відмивання коштів.

Під час першого етапу слідство зосередилося на можливій участі працівників прокуратури в "кришуванні" нелегального бізнесу. У листопаді 2026 року НАБУ і САП повідомили про розширення розслідування: до мережі могли бути залучені також представники СБУ та Національної поліції. Серед фігурантів справи опинилися високопосадовці, зокрема генерал СБУ Сергій Дука.

Розслідування спричинило кадрові та політичні наслідки. ВАКС обирав запобіжні заходи підозрюваним, а керівництво СБУ повідомляло про звільнення фігурантів зі служби.

Крім того, ситуацію навколо "Карфагена" розглядав парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки, який запросив керівництво СБУ на закрите засідання.