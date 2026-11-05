Суд обрав запобіжний захід посадовцю Нацполіції Ценову у справі "Карфаген"

Суд арештував першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимира Ценова на 60 діб. Фігурант справи "Карфаген" отримав альтернативу застави у 15 мільйонів гривень.

Про це повідомили в Центрі протидії корупції.

Які подробиці?

Суд обрав запобіжний захід, частково задовольнивши клопотання сторони обвинувачення. Прокурори наполягали на ізоляції фігуранта з можливістю застави у 20 мільйонів гривень.

За версією детективів, перший заступник керівника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції безпосередньо забезпечував прикриття діяльності шахрайських колцентрів. На оприлюднених НАБУ відеоматеріалах посадовець згадується під кодовим прізвиськом "Прайс".

Зауважимо під час обшуків у Ценова знайшли 45 тисяч доларів. За даними прокурора САП, криптогаманці, через які йому переказували кошти, існували лише 1 – 2 дні.



За версією обвинувачення, організатори злочинної групи "Кримінал" Осіпов та "Мексиканець" Буркін залучили Ценова для прикриття роботи нелегальних колцентрів. Вони передавали йому адреси, за якими підрозділ поліції не проводив слідчих дій.

Захист просив про м'якший запобіжний захід

Адвокат підозрюваного просив суд застосувати домашній арешт із заставою у понад 998 тисяч гривень. Володимир Ценов повністю підтримав аргументи свого захисника та наполягав на пом'якшенні умов тримання.

4 листопада у НАБУ і САП заявили, що під час операції "Карфаген" викрили злочинну групу, причетну до захисту мережі шахрайських колцентрів. Тоді ж підозру у справі офіційно повідомили п'ятьом учасникам схеми.

Що відомо про розслідування схеми?

Нагадаємо, раніше ми писали, що у межах розслідування справи "Карфаген" ВАКС залишив під вартою прокурора Сергія Кропиву, зменшивши йому суму застави до 93 мільйонів гривень.

За даними слідства, прокурор очолював угруповання правоохоронців, яке захищало шахрайський колцентровий бізнес ті легалізувало отримані прибутки.