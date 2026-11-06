Намагатимуться втекти: Шабунін про фігурантів резонансної справи "Карфаген"

Фігурантам справи "Карфаген" вже почали обирати запобіжний захід. Вже фіксують спроби всіляко затягнути процес, аби підозрювані змогли втекти від правосуддя.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Журналісти вже писали, що їх спершу не допустили на засідання Вищого антикорупційного суду, де обирали запобіжний захід колишньому першому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергію Дуці. Згодом їх таки допустили.

Що відбулося на засіданні?

Як наголосив Шабунін, до журналістів виходив прокурор, який зазначив, що не розуміє, навіщо суддя не допустив журналістів. Згодом вони вже збиралися викликати поліцію. Після цього журналістів таки допустили до засідання.

При цьому були й інші перешкоди. Спершу розгляд мав відбутися в одній залі. Згодом його перенесли до іншої. Журналісти не встигли "зловити" підозрюваного.

Потім виявилося, що СБУ надіслала офіційного листа до Вищого антикорупційного суду, де просила провести закрите засідання через загрозу теракту. Чому це відбувалося? На розгляд "запобіжки" є 72 години. Якщо не встигнуть, то Дука прямо зараз зможе вийти із зали суду,

– зазначив Шабунін.

Попри це, засідання почалося. Також вже двох фігурантів справи вдалося взяти під варту.

Шабунін прокоментував хід справи "Карфаген": дивіться відео 24 Каналу

Вони будуть пробувати тікати

Відомо, що одного з фігурантів справи – заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Володимира Ценова, який фігурує на плівках як "Прайс", взяли під варту із заставою в 15 мільйонів гривень. За даними ЗМІ, за нього вже внесли заставу.

За словами Шабуніна, безперечно, є ризик, що такі фігуранти спробують втекти.

Тут питання не до судді. Адже суд не може взяти під варту в корупційному злочині без альтернативи у вигляді грошової застави. Але те, що ці люди будуть тікати, немає жодних сумнівів. Принаймні будуть пробувати,

– зазначив Шабунін.

Додамо, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ще одному фігуранту справи "Карфаген". Йдеться про заступника начальника відділу Управління карного розшуку Головного управління Нацполіції в Київській області. ЗМІ стверджують, що йдеться про Олександра Дем'янчука, який на плівках НАБУ фігурував як "Консультант".