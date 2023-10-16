Справа Кауфмана: ВАКС залишив одеського бізнесмена під вартою з заставою у 230 мільйонів гривень

Верховний суд Східних Карибських островів нещодавно надав WWRT Limited (WWRT) остаточний дозвіл на апеляцію за позовом про відшкодування близько 80 мільйонів доларів США проти відомого українського бізнесмена Бориса Кауфмана.

WWRT подала позов проти Бориса Кауфмана та Carosan Trading Limited у судах Британських Віргінських островів у 2021 році.

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Наказ Верховного суду Східних Карибських островів має наслідком розгляд справи Судовим Комітетом Таємної Ради (СКТР), найвищим судом Великої Британії. Це останнє в низці рішень, ухвалених проти Кауфмана, який був заарештований на початку цього року за кримінальними звинуваченнями в Україні.

7 вересня 2023 року Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення про арешт Бориса Кауфмана у кримінальній справі, яка триває в Україні та стосується ймовірного незаконного захоплення міжнародного аеропорту "Одеса". У 2011 році право власності на 75% аеропорту було передано Odessa Airport Development Limited – компанії, яку контролював Борис Кауфман. Стверджується, що саме він продовжує володіти значними активами прямо чи опосередковано через різні ділові зв'язки, зокрема, у Великій Британії.

Борис Кауфман – відповідач у справі WWRT проти Бориса Кауфмана за позовом про стягнення 80 мільйонів доларів, що розглядається Таємною Радою Його Величності у Великій Британії, залишається під арештом в Україні. Нещодавно Вищий антикорупційний суд України залишив Кауфмана під арештом на умовах застави у 230 мільйонів гривень. Кауфман підозрюється у незаконному заволодінні Одеським аеропортом та завданні збитків державі на понад 2,5 мільярда гривень.



Ольга Гутовська – директорка та мажоритарна власниця акцій англійської компанії WWRT / Фото WWRT

На нещодавньому засіданні у кримінальній справі проти Кауфмана, яке відбулося у Вищому антикорупційному суді України, одним із ключових доказів обвинувачення стали свідчення Ольги Гутовської, відомого юриста та бізнес-леді, мажоритарної власниці WWRT та керуючого партнера ЮФ "Gutovska & Partners".

Ми з приємністю спостерігаємо за ростом антикорупційних ініціатив в Україні. WWRT ухвалила рішення допомогти Україні в забезпеченні розслідування та справедливого розгляду справи Одеського аеропорту. Ми надамо відповідні дослідження наших англійських юристів та детективів щодо майна пана Кауфмана та його партнерів для забезпечення повернення Україні 2,5 мільярда гривень коштів, а також інші матеріали,

– прокоментувала Ольга Гутовська, директорка та мажоритарна власниця акцій англійської компанії WWRT.

Rosling King LLP діє від імені WWRT в апеляції Судового Комітету Таємної Ради, а міжнародна юридична фірма Conyers співпрацює з Gutovska & Partners на БВО та в Україні.