Слідство у справі незаконного збагачення голови АМКУ Кириленка завершено

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування справи про незаконне збагачення. Мовиться про суму понад 72 мільйони гривень.

Правоохоронці встановили, що протягом 2020 – 2023 підозрюваний керівник обласної державної адміністрації набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, але зареєстрував майно на родичів своєї дружини. Про це пише 24 Канал із посиланням на НАБУ.

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Що відомо про справу

Мовиться про 7 квартир у Києві та Ужгороді, будинок під Києвом площею понад 220 квадратних метрів та 2 земельні ділянки, 2 гаражних бокси, 6 паркомісць, 3 нежитлових приміщення та автомобіль ВМW Х3.

Таким чином різниця між вартістю вказаного майна та наявними коштами (дохід, заощадження) посадовця та його дружини становила 72,1 мільйона гривень.

Крім того, підозрюваний не вказував це майно у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.