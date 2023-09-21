Суддя ВАКС проігнорував клопотання про арешт активів Коломойського: як він може виправдовуватись

Триває судовий процес у справі Коломойського. Стало відомо, що суддя ВАКС Ткаченко відмовився розглядати клопотання про арешт активів олігарха на мільярди гривень.

Загалом Ігорю Коломойському було повідомлено про три підозри від початку вересня станом на 21 число. Слідчим суддею в одній зі справ є суддя Вищого антикорупційного суду Олег Ткаченко. Саме його дії сколихнули антикорупційну спільноту.

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ВАКС проігнорував клопотання про арешт активів Коломойського

Власне, Національне антикорупційне бюро подало клопотання про арешт активів бізнесмена, однак слідчий суддя Ткаченко відмовився його розглядати.

Йдеться про частки у статутному капіталі 307 юридичних осіб вартістю понад 3 мільярди гривень, а також майже 1 000 об'єктів нерухомого майна та понад 1600 транспортних засобів і суден,

– написали у ЦПК.

Окрім того, там зазначили, що арешт на активи був потрібен для забезпечення можливої конфіскації або спецконфіскації у разі обвинувального вироку суду, що міг бути поданий до суду в майбутньому.

Активи Коломойського уже арештовували, однак всього на 48 годин. Рішення про повний арешт мав якраз-таки ухвалити суддя Ткаченко, однак він протягом 10 днів ігнорував клопотання, закривши справу.

Поки немає офіційних роз'яснень, чому суддя ВАКС вчинив так, однак аналітики припускають, що це він може пояснити "правками Лозового" – тобто тим, що нібито закінчились строки розслідування.

Скандальне рішення судді Ткаченка щодо Лугового

Варто згадати, що 9 вересня цей суддя ВАКС звільнив з-під варти Ярослава Лугового, пояснивши це якраз-таки закінчення строків розслідування. Зауважимо, що Луговий є підозрюваним у справі Коломойського на 9,2 мільярда гривень та був директором департаменту міжбанківського дилінгу.

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За словами експертів, Ткаченко неодноразово помилково застосував закон. Окрім того, своїми діями, як пишуть аналітики, він натякає, що провадженню щодо Коломойського кінець і його треба закривати.