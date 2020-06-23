Печерський суд Києва заочно заарештував колишнього командира "Беркута" в справі про розстріли на Майдані.

Заочний арешт дозволяє розпочати процедуру екстрадиції колишнього правоохоронця в Україну. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

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Такий запобіжний захід ексберкутівцю обрали в межах досудового розслідування за фактами організації низки тяжких злочинів. Зокрема, умисних вбивств людей у період з 18 по 20 лютого 2014 року в центрі Києва.

У межах кримінального провадження розслідують перевищення влади колишнього президента Віктора Януковича. А також організації зловживання владою правоохоронцями, колишніми високопосадовцями за перешкоджання зборів, мітингів, походів і демонстрацій.

Довідка. Усього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. Також під час виконання службових обов'язків у центрі Києва загинули 17 силовиків.



Ключові дати Революції гідності 2013 – 2014 років / інфографіка 24 каналу