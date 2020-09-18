31 серпня у Окружному суді Гааги відбулося чергове судове засідання у справі катастрофи літака "Малайзійських авіаліній" рейсу МН17 в небі над Донбасом. На даний час процес ще знаходиться на попередній стадії. До цієї справи прикута особлива увага спільноти через її резонансність.

Зло треба покарати!

Нідерландська судова система – ефективна, незалежна і має підтверджену практикою бездоганну репутацію. Саме тому Україна, відповідно до рішення держав, правоохоронні органи яких беруть участь у розслідуванні збиття МН17, погодилася передати відповідні кримінальні провадження Нідерландам як країні, яка найбільш постраждала внаслідок збиття літака.

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Сам процес розпочався 9 березня 2020 року та, як заплановано, буде розглянутий протягом 25 тижнів за таким розкладом: 9-13 березня 2020 року, 23-27 березня 2020 року, 8 червня – 3 липня 2020 року, 31 серпня – 13 листопада 2020 року, 1 лютого – 26 березня 2021 року. Проте, звичайно термін розгляду може збільшитися в залежності від обставин.

Статус обвинувачених по цій справі мають троє росіян: Ігор Гіркін (Стрелков), Сергій Дубинский, Олег Пулатов та українець Леонід Харченко. Їм висунуті обвинувачення за статтею 168 (причетність до падіння літака, до 15 років ув'язнення) та 289 (вбивство, до 30 років ув'язнення) Кримінального кодексу Нідерландів. Проте, жоден з них у судових засіданнях участі не приймає. До того ж, лише Олег Пулатов має своїх представників у суді.

Російська Федерація, яка є основною країною-винуватицею численних жертв на Донбасі, в тому числі і 298 пасажирів та членів екіпажу рейсу МН17, у цій справі взагалі не представлена.

Росія затягує справи, але їй не викрутититься

Проте, необхідно зазначити, що паралельно зі слуханням справи в Окружному суді Гааги, у Міжнародному Суді ООН проходить розгляд справи за позовом України до Російської Федерації, в якому Україна просить притягнути до відповідальності та виплатити компенсацію за численні жертви серед цивільного населення внаслідок збиття МН17, обстрілів житлових кварталів Маріуполя, Краматорська, Волновахи, терактів у Харкові та інших містах.

Україна "просить визнати у рішенні суду, що Російська Федерація порушила зобов'язання в рамках Конвенції щодо фінансування тероризму, надавши допомогу незаконним озброєним формуванням, які беруть участь у здійсненні терористичних актів в Україні. До речі, цей суд також знаходиться у Гаазі. Росія всіляко намагається затягнути розгляд цієї справи. Остаточне рішення у цій справі очікується не раніше 2022 року.

Крім того, Нідерланди подали ще один позов проти Російської Федерації до Європейського суду з прав людини у зв'язку із знищенням літака рейсу МН17. Так, Нідерланди звинувачують Росію у порушенні 2-ї, 3-ї та 13-ї статей Європейської конвенції з прав людини.

Стаття 2 Конвенції вказує, що право кожного на життя охороняється законом. Нікого не може бути умисно позбавлено життя інакше ніж шляхом виконання смертного вироку суду, винесеного після визнання особи винною у вчиненні злочину, за який закон передбачає таке покарання.

Стаття 3 визначає, що нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.

Стаття 13 наголошує: кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

Україні та іншим державам, громадяни яких постраждали внаслідок збиття літака рейсу МН17, необхідно приєднатися до цього позову, щоб разом доводити порушення прав людини допущені Російською Федерацією.

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Таким чином, наразі проходять три основні суди за фактом збиття літака рейсу МН17 на Донбасі.

На жаль, швидких рішень по даним справах можна не чекати, проте, у будь-якому випадку вони будуть розглянуті, і будь-які сумніви у причетності Російської Федерації до цієї катастрофи будуть розвіяні.