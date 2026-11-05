Майже рік у СІЗО: ВАКС випустив ексрадника Галущенка під домашній арешт

Вищий антикорупційний суд 5 листопада звільнив з-під варти ексрадника міністра енергетики Галущенка Ігоря Миронюка та відправив його під цілодобовий домашній арешт. Фігурант провів у слідчому ізоляторі майже один рік.

Про це повідомив Центр протидії корупції.

Які подробиці?

Відповідне клопотання прокурора САП задовольнив слідчий суддя Віктор Ногачевський. Причиною зміни запобіжного заходу стало завершення строків досудового розслідування та тривале перебування підозрюваного під вартою.

Згідно з рішенням суду, Ігор Миронюк зобов'язаний постійно перебувати за місцем проживання, не залишати межі Києва та носити електронний браслет контролю. Також фігурант має здати всі паспорти для виїзду за кордон.

Передача коштів у бек-офіс Деркача

Слідство називає колишнього посадовця одним із ключових фігурантів операції "Мідас". За версією правоохоронців, під час роботи радником ексміністра енергетики Германа Галущенка він міг отримувати гроші від іншого підозрюваного Басова.

Отримані фінансові ресурси підозрюваний передавав безпосередньо в бек-офіс схеми. Це приміщення було облаштоване в квартирі зрадника Деркача.

Напередодні, 4 листопада, НАБУ та САП офіційно завершили розслідування у цьому провадженні. Наразі всі зібрані матеріали відкрили стороні захисту для ознайомлення.

Збільшення застави дружині іншого фігуранта

У цій самій справі 5 листопада Апеляційна палата ВАКС переглянула запобіжний захід для Олександри Фурсенко. Вона є дружиною іншого підозрюваного – Ігоря Фурсенка на прізвисько Рьошик.

Судді суттєво підвищили розмір призначеної застави, збільшивши її з 10 до 25 мільйонів гривень. Детективи НАБУ та прокурори САП підозрюють жінку в легалізації грошових коштів, причому інформацію про неї в межах операції "Мідас" оприлюднили вперше.