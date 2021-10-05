Справа не в тому є чи ні офшор, а як він використовувався

В будь-якій історії з offshore papers (чи то Panama papers, чи то Pandora papers, чи то в інших історіях з будь-якими витоками інформації про справжніх власників офшорних компаній) потрібно дати відповідь на кілька запитань.

Що це за питання?

Читайте також Чотири причини, чому скандал з Pandora papers не зашкодить Зеленському

1. Яка роль конкретної людини в структурі офшорних компаній?

2. Звідки беруться кошти? Тобто за що саме та від кого компанія отримує дохід, коштом якого фінансуються інші операції та діяльність офшорної компанії?

3. Де це відбувається?

4. Чи законно набута така структура власності офшорної компанії та чи не укладаються угоди з протиправною метою?

5. Чи використовується офшорна компанія з протиправною метою, наприклад, для ухилення від сплати податків від тих чи інших доходів з угод про продаж активів тощо; або для легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом; або для приховування незаконно здобутих статків та майна; або для фінансування заборонених видів діяльності тощо.

З цим розібралися та йдемо далі

Чи було щось зроблено за останні роки з метою запобігання виведенню коштів в офшорні юрисдикції та приховуванню доходів

Так, було ухвалені зміни до Податкового кодексу щодо необхідності податковим резидентам України задекларувати іноземні компанії, які ними контролюються, подати про ці компанії та їх доходи відповідний звіт.

Чи запрацювали такі зміни

Ні, бо набрання чинності було відтерміновано на 2022 рік. Точніше, це буде перший рік, за який буде подаватися звіт про контрольовані іноземні компанії, а подаватися він буде аж у 2023 році.

Чи дали можливість українцям позбутися належних їм офшорів та "жити по-новому"

Так, бо у 2020 та у 2021 роках кожен українець – власник офшору міг ліквідувати належну йому офшорну компанію та задекларувати її кошти та майно в Україні, сплативши з їх вартості лише 1,5% військового збору. Це так звана "безподаткова ліквідація". Зауважте, для всіх інших українців пропонується податкова амністія під 5 – 9% від вартості задекларованих коштів чи активів, а власникам офшорних активів можна в рамках процедури безподаткової ліквідації під 1,5% військового збору та без сплати податку з доходів фізичної особи.

Чи є ці заходи достатніми

Ні, адже автоматизований обмін інформацією з іншими країнами так і не запрацював поки що.

Таким чином, якщо офшори в минулому використовувались з незаконною метою, як-то можливе ухилення від сплати податків або для можливої легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, то ці дії мають дістати належну правову оцінку. Ухвалення ж "антиофшорних заходів" – це позитивний крок, але строк набрання чинності відкладений, і в будь-якому разі цей крок жодним чином не може виправдовувати можливу попередню протиправну діяльність.