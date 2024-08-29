Юрист, пов'язаний з Татаровим, радив родину Кириленка щодо приховання доказів про майно, – ЗМІ

Родину голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні, консультували стосовно того, як приховувати докази про майно. Як виявилося, консультації давав юрист, тісно пов'язаний з Олегом Татаровим.

Журналісти "Схем" виявили, що пошта, з якої надходили рекомендації у справі очільника АМКУ, належить адвокату Василю Федитнику. Саме він має зв'язок з заступником голови Офісу Президента.

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Як юрист, що пов'язаний з Татаровим, консультував родину Кириленка

У своєму розслідуванні журналісти виявили, що адвокат, пов'язаний з оточенням Олега Татарова, надсилав рекомендаційні листи родині Павла Кириленка. Листування було адресоване Віті Бортницькій, колишній судді Печерського суду, яка була залучена до консультування родини Кириленка після порушення проти нього кримінального провадження. Примітно, що Бортницька має професійні зв'язки з Татаровим, оскільки захистила кандидатську дисертацію під його керівництвом.

У цих повідомленнях надходили рекомендації такого змісту стосовно захисту родини Кириленка: "дружина, тесть, теща – змінити телефони на iPhone останньої моделі, встановивши подвійну аутентифікацію", "замінити номери телефонів на інші", "промоніторити і витягнути інформацію з пошти для їх аналізу на ризики", "почистити пошту і видалити її". Серед порад також було знайти "осіб, які могли надати позику для здійснення інвестування чи придбання об’єктів інвестування".

Під час обшуків правоохоронці виявили, що родичі чиновника замінили свої мобільні телефони на нові пристрої. Крім того, детективи виявили рукописні документи в помешканні Наталії та Олександра Матієнків, тестя і тещі чиновника, які містили свідчення, призначені для судового розгляду. Як повідомляється, ці документи містили рекомендації, спрямовані на пояснення походження значних грошових сум, пов'язаних із придбанням елітної нерухомості.

На судовому засіданні тесть Кириленка розповів, що він позичив гроші у третьої особи на кілька об'єктів нерухомості, зареєстрованих на його ім'я та ім'я його дружини. Про цю вимогу не згадувалося до початку судового розгляду, що викликало питання щодо фінансових домовленостей.

Під час засідання прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вказав на електронну адресу fedytnykvv@gmail.com як на джерело, з якого надсилалися рекомендації, пов'язані зі справою чиновника. Однак прокурор не розкрив особу власника електронної пошти.

Журналісти встановили, що ця електронна пошта належить Василю Федитнику, юристу, пов'язаному з компанією "Правова стратегія". Федитник використовує цю електронну адресу у своїх наукових публікаціях та на різних платформах.

Цю пошту як контакт Федитника Василя Миколайовича журналісти відшукали у витоках з баз даних клієнтів приватної медичної лабораторії "Сінево" та користувачів оператора з продажу квитків mticket. У прив'язці до пошти також вказується дійсний номер телефону юриста.

Василь Федитник раніше працював в адвокатському об'єднанні "Татаров, Фаринник, Головко", а також захистив дисертацію у 2019 році під час адвокатської практики у фірмі.

Того ж року він представляв відомого київського забудовника та колишнього народного депутата Максима Микитася у розслідуванні Національного антикорупційного бюро. Справа стосується звинувачень у зловживаннях та розтраті понад 81 мільйона гривень, пов'язаних з будівництвом житла для Національної гвардії.

Будівництво здійснювалося компанією "Укрбуд", де Микитась обіймав посаду президента, а Олег Татаров також був залучений як юрист компанії. НАБУ повідомило, що Татарова підозрюють у потенційній причетності до фальсифікації експертиз, пов'язаних з цією справою. Татаров публічно заперечує ці звинувачення.

Що відомо про взаємини Федетника і Татарова

У вересні 2021 року "Українська правда" опублікувала розслідування, в якому висвітлила список гостей на святкуванні дня народження заступника голови Офісу президента Олега Татарова. Серед присутніх був адвокат Василь Федитник.

У 2022 році Федитник, бувши адвокатом компанії Legal Strategy, співпрацював з Татаровим, який вже два роки обіймав посаду в Офісі Президента, у співавторстві над науковим висновком до проєкту Закону України "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України", зокрема щодо обрання запобіжних заходів для військовослужбовців, обвинувачених у воєнних злочинах, в умовах воєнного стану.

На запитання журналіста "Схем" Павло Кириленко відмовився підтвердити своє знайомство з Федитником, зазначивши лише: "У мене є юридична угода з адвокатом, який представляє мене в суді".

Адвокат Кириленка додав, що Наталія та Олександр Матієнко, батьки дружини Кириленка, мають право звертатися за юридичною допомогою до будь-кого.