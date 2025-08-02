2 серпня НАБУ та САП викрили корупцію схему на закупівлях БпЛА та РЕБ для Сил оборони. У ній фігурує нардеп, голови РВА та МВА, військовослужбовці Нацгвардії, бенефіціар підприємства та директор компанії-постачальниці БпЛА.

24 Канал зібрав усю інформацію, що наразі відомо про цю скандальну корупційну справу.

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Що відомо про корупцію під час закупівель Силам оборони?