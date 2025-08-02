Викриття корупції під час закупівлі БпЛА та РЕБ: усе, що відомо про скандальну справу
2 серпня НАБУ та САП викрили корупцію схему на закупівлях БпЛА та РЕБ для Сил оборони. У ній фігурує нардеп, голови РВА та МВА, військовослужбовці Нацгвардії, бенефіціар підприємства та директор компанії-постачальниці БпЛА.
24 Канал зібрав усю інформацію, що наразі відомо про цю скандальну корупційну справу.
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Що відомо про корупцію під час закупівель Силам оборони?
У "Слузі народу" додали, що ухвалили рішення відсторонити Кузнєцова від керівництва обласною організацією партії. Дисциплінарна комісія вже розглядає питання про виключення його з партії. Очікуємо на чесний та об'єктивний розгляд справи у суді, Депутатом, який фігурує у справі, виявився Олексій Кузнєцов від "Слуги народу". Арахамія повідомив, що на час розслідування членство Кузнєцова у фракції призупинять. Очікуємо на судовий розгляд цієї справи у відповідні терміни. Винні у корупційних злочинах мають понести справедливе покарання не залежно від статусів та посад, У Центрі протидії корупції зауважили, що Кузнєцов голосував за обмеження незалежності НАБУ і САП, а пізніше підтримав законопроєкт, який повертає повноваження цим органам. Він був обраний нардепом у 2019 році на Луганщині. Цей депутат також є членом комітету Ради з прав людини та ТСК із питань тарифної політики. Окрім того, був помічником нардепів від "Партії регіонів" та "Блоку Петра Порошенка". Сергій Гайдай, за даними ЗМІ, може бути причетним до справи щодо корупції на закупівлі БпЛА і систем РЕБ. Раніше він очолював Луганську ОВА, а зараз є очільником Мукачівської районної державної адміністрації. У мережі пишуть про його затримання. За вказівкою міністра МВС Ігоря Клименка було негайно розпочато службове розслідування, а командувач Нацгвардії відсторонив фігурантів з посад. У Національній гвардії ми впроваджуємо системні запобіжники, які мають унеможливити зловживання зсередини. Мова про новостворене Управління контролю за службовою (бойовою) діяльністю. Воно працюватиме за принципом внутрішньої безпеки, незалежно та професійно, і вже формується команда з фахівців, які пройшли відбір за критеріями доброчесності й професійної придатності, НАБУ і САП повідомили, що 2 серпня було проведено низку заходів з викриття осіб причетних до вчинення корупційного злочину. До складу організованої злочинної групи входили народний депутат України IX скликання, колишній голова Луганської обласної військової адміністрації, а зараз голова однієї з районних військових адміністрацій, начальник міської військової адміністрації, керівник військової частини Національної гвардії України, а також бенефіціар підприємства та директор компанії-постачальниці безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Суть схеми зводилася до укладення державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами – до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди, За аналогічним механізмом діяла й схема закупівлі FPV-дронів. Військова частина уклала державний контракт на суму майже 10 мільйонів гривень із підприємством, яке поставило продукцію за завищеною на близько 80 тисяч доларів США вартістю. Після виконання контракту службові особи підприємства передали учасникам злочинної групи їх "відкат". Наразі 4 фігурантів затримано. Зеленський 2 серпня повідомив, що заслухав доповіді директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України. Вдячний антикорупційним органам за роботу,
– йдеться у заяві.
Нардеп Олексій Кузнєцов фігурує у справі
– написав він.
Серед затриманих у справі про дрони – ексглава Луганської ОВА Сергій Гайдай, – ЗМІ
Нацгвардійців відсторонено
– повідомив Клименко.
Деталі справи від НАБУ
– йдеться у заяві НАБУ.
Зеленський першим повідомив про справу
– написав президент.
У "Слузі народу" додали, що ухвалили рішення відсторонити Кузнєцова від керівництва обласною організацією партії.
Дисциплінарна комісія вже розглядає питання про виключення його з партії. Очікуємо на чесний та об'єктивний розгляд справи у суді,
Депутатом, який фігурує у справі, виявився Олексій Кузнєцов від "Слуги народу".
Арахамія повідомив, що на час розслідування членство Кузнєцова у фракції призупинять.
Очікуємо на судовий розгляд цієї справи у відповідні терміни. Винні у корупційних злочинах мають понести справедливе покарання не залежно від статусів та посад,
У Центрі протидії корупції зауважили, що Кузнєцов голосував за обмеження незалежності НАБУ і САП, а пізніше підтримав законопроєкт, який повертає повноваження цим органам.
Він був обраний нардепом у 2019 році на Луганщині. Цей депутат також є членом комітету Ради з прав людини та ТСК із питань тарифної політики. Окрім того, був помічником нардепів від "Партії регіонів" та "Блоку Петра Порошенка".
Сергій Гайдай, за даними ЗМІ, може бути причетним до справи щодо корупції на закупівлі БпЛА і систем РЕБ.
Раніше він очолював Луганську ОВА, а зараз є очільником Мукачівської районної державної адміністрації.
У мережі пишуть про його затримання.
За вказівкою міністра МВС Ігоря Клименка було негайно розпочато службове розслідування, а командувач Нацгвардії відсторонив фігурантів з посад.
У Національній гвардії ми впроваджуємо системні запобіжники, які мають унеможливити зловживання зсередини. Мова про новостворене Управління контролю за службовою (бойовою) діяльністю. Воно працюватиме за принципом внутрішньої безпеки, незалежно та професійно, і вже формується команда з фахівців, які пройшли відбір за критеріями доброчесності й професійної придатності,
НАБУ і САП повідомили, що 2 серпня було проведено низку заходів з викриття осіб причетних до вчинення корупційного злочину.
До складу організованої злочинної групи входили народний депутат України IX скликання, колишній голова Луганської обласної військової адміністрації, а зараз голова однієї з районних військових адміністрацій, начальник міської військової адміністрації, керівник військової частини Національної гвардії України, а також бенефіціар підприємства та директор компанії-постачальниці безпілотних літальних апаратів (БпЛА).
Суть схеми зводилася до укладення державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами – до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди,
За аналогічним механізмом діяла й схема закупівлі FPV-дронів. Військова частина уклала державний контракт на суму майже 10 мільйонів гривень із підприємством, яке поставило продукцію за завищеною на близько 80 тисяч доларів США вартістю. Після виконання контракту службові особи підприємства передали учасникам злочинної групи їх "відкат".
Наразі 4 фігурантів затримано.
Зеленський 2 серпня повідомив, що заслухав доповіді директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка.
Були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України. Вдячний антикорупційним органам за роботу,