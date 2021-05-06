Справа про захоплення Росією українських моряків: відома дата слухань про юрисдикцію

Інцидент у Керченській протоці стався у листопаді 2018. Тоді Росія у збройний спосіб захопила українських моряків та три судна, які прямували з Одеси до Маріуполя.

Через це Україна звернулася до міжнародного суду. Усні слухання щодо юрисдикції в справі запланували на 11 – 16 жовтня 2021 року.

Нагадаємо Буксир "Яни Капу", який у 2018 році захопила Росія, відремонтували: що саме полагодили

Суд у справі інциденту у Керченській протоці почнеться у жовтні

Інформаційне агентство Інтерфакс-Україна навело текст із проспекту емісії єврооблігацій України. Текст стосується справи про захоплення Росією українських моряків та суден у 2018 році. У ньому мовиться:

11 лютого 2021 Україна звернулася до суду з проханням розглянути питання юрисдикції справи задля запобігання подальшим затримкам у розгляді.

у розгляді. 22 лютого 2021 Росія заперечила запит України й наголосила на необхідності усних слухань.

запит України й наголосила на необхідності усних слухань. 16 березня 2021 арбітражний трибунал повідомив сторонам, що слухання щодо питання про юрисдикцію призначені на 11 – 16 жовтня 2021 року.

Захоплення Росією українських моряків у 2018: що слід пам'ятати

25 листопада 2018 року росіяни затримали із застосуванням зброї в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", які прямували з Одеси до Маріуполя. Далі Росія звинуватила захоплених 24 українських моряків у "незаконному перетині кордону".

У квітні 2019 Україна розпочала міжнародне арбітражне провадження проти Росії, яка вчинила незаконні дії щодо українських суден та моряків. Міжнародний трибунал з морського права наказав Росії негайно звільнити українців.

7 вересня 2019 року моряки повернулися до України, але тільки у рамках взаємного звільнення Україною й Росією утримуваних осіб. 18 листопада Росія повернула й захоплені судна.

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