Справа щодо підкупу голови Фонду держмайна: ВАКС не затвердив угоду

Антикорупційний суд відмовив у затверджені угоди з обвинуваченим у підкупі голови Фонду держмайна. Серед причин – невідповідність вимогам кодексу та інтересу суспільства.

Хабар Дмитрові Сенниченку нібито намагався дати Микола Топорков. Його на гарячому викрили співробітники НАБУ і САП.

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Чому ВАКС не затвердив угоду

Визнання вини відбулось лише під тягарем доказів. На думку суду, це свідчить про те, що угода задовольняє лише власні інтереси обвинуваченого,

– мовиться у повідомленні.

Крім того, Вищий антикорупційний суд не побачив у діях обвинуваченого критичного ставлення до свого вчинку.

Служителі Феміди відмовили у погодженому покаранні у вигляді 5 років ув'язнення зі звільненням від відбування покарання та спецконфіскації на суму 199 900 доларів та майже 3,3 мільйона гривень.

Наступне судове засідання призначили на 21 липня.

Що відомо про справу

9 липня 2020 Топоркова викрили, коли він намагався підкупити Сенниченка за 800 тисяч доларів. За ці гроші керівник ФДМУ мав:

призначити на посади керівників АТ "Одеський припортовий завод" та "Черкасиобленерго";

продовжити дію договору між АТ "Одеський припортовий завод" та ТОВ "Енергетичний еквівалент".

Підозрюваного викрили відразу після надання першої частини обумовленої суми – 200 тисяч доларів.