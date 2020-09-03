За справою активіста Сергія Стерненка закріпили суддю Приморського райсуду Одеси Анатолія Деруса. Проте він одразу взяв самовідвід.

В Одесі існує проблема із суддями, які мають слухати справу. Про це Стерненко повідомив у фейсбуці

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Суддя Дерус одразу ж узяв самовідвід. Ймовірно через те, що раніше брав участь у справі під час досудового розслідування,

– зазначив активіст у своєму дописі.

На думку Стерненка, Верховний суд та Офіс генпрокурора створили зайвий клопіт з відправкою його справи до Одеси. Адже там неможливо забезпечити належний рівень захисту, тому час від часу трапляються замовні напади на активіста.

Окрім цього, Стерненко вважає, що в Одесі є справжня "біда" з суддями, які мають слухати справу.

Що відомо про напади на Стерненка і справу проти нього