Справа Стерненка: суддя, який мав розглядати справу, взяв самовідвід
За справою активіста Сергія Стерненка закріпили суддю Приморського райсуду Одеси Анатолія Деруса. Проте він одразу взяв самовідвід.
В Одесі існує проблема із суддями, які мають слухати справу. Про це Стерненко повідомив у фейсбуці
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Суддя Дерус одразу ж узяв самовідвід. Ймовірно через те, що раніше брав участь у справі під час досудового розслідування,
– зазначив активіст у своєму дописі.
На думку Стерненка, Верховний суд та Офіс генпрокурора створили зайвий клопіт з відправкою його справи до Одеси. Адже там неможливо забезпечити належний рівень захисту, тому час від часу трапляються замовні напади на активіста.
Окрім цього, Стерненко вважає, що в Одесі є справжня "біда" з суддями, які мають слухати справу.
Що відомо про напади на Стерненка і справу проти нього
- У 2018 році Стерненка намагались вбити тричі. Вперше його побили битами. Правоохоронці винних не знайшли. Активіст попросив державну охорону, проте йому відмовили.
- Під час другого нападу в Стерненка вистрілили з пістолета. Куля була гумовою і активіст вижив.
- Згодом стався третій напад. Стерненко зміг відбитись від нападників. Однак він смертельно поранив одного зі зловмисників. Поліція стала на захист нападників, а Стерненку висунули підозру в умисному вбивстві.
- 15 червня 2018 року суд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді 60 діб домашнього арешту. Однак наступного дня суд змінив місто перебування активіта з Одеси на Київ.
- Стерненко подав апеляцію. Проте апеляційний суд залишив попереднє рішення. А саме – 60 діб домашнього арешту.
- Напади на Стерненка продовжуються. 31 серпня 2020 року відбувся черговий напад на активіста. Двоє хлопців намагались облити його невідомою речовиною під судом в Одесі. Стерненко оприлюднив фото нападників.
- Адвокати Стерненка вимагають розслідування одеського нападу.
- На захист Стерненка виступають багато активістів. 1 вересня вони пікетували Верховний Суд.