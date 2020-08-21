Апеляційний суд Києва залишив у силі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для вагнерівця Сергія Бубнова. Бойовика разом з іншими учасниками організації затримали у Мінську 29 липня, а 14 серпня віддали Росії.

Захисник підозрюваного Ігор Ляшенко зазначив, що наразі слідство не надало достатньо доказів тому, що Бубнов мав або має відношення до бойовиків "Вагнера", інформує "hromadske".

Важливо: Рішення несправедливе, а наслідки можуть бути трагічними, – Зеленський про вагнерівців

У чому підозрюють Сергія Бубнова

Слідчі СБУ інкримінують Бубнову 15 статей Кримінального кодексу України:

найманство;

державна зрада;

недбале ставлення до військової служби;

диверсія,

тероризм тощо.

Коли вагнерівців затримали в Білорусі, у Генпрокуратурі України оголосили підозри 28 бойовикам, які упродовж 2014 – 2018 років воювали на Донбасі на стороні окупантів. 30 липня Шевченківський суд заочно взяв їх під варту.

Затримання вагнерівців у Білорусі: коротко

У ніч на 29 липня на території Білорусі затримали 33 бойовики збройного формування ПВК "Вагнер". За словами слідства, вони мали намір дестабілізувати ситуацію в Білорусі у передвиборчий період.

Київ надіслав запит Мінську про екстрадицію 28 бойовиків, які підозрюються у злочинах на Донбасі.

Однак 14 серпня Білорусь передала 32 вагнерівців Росії. Україна обурилась таким рішенням.