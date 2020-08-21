Український суд залишив запобіжний захід вагнерівцю, якого Білорусь віддала Росії
Апеляційний суд Києва залишив у силі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для вагнерівця Сергія Бубнова. Бойовика разом з іншими учасниками організації затримали у Мінську 29 липня, а 14 серпня віддали Росії.
Захисник підозрюваного Ігор Ляшенко зазначив, що наразі слідство не надало достатньо доказів тому, що Бубнов мав або має відношення до бойовиків "Вагнера", інформує "hromadske".
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У чому підозрюють Сергія Бубнова
Слідчі СБУ інкримінують Бубнову 15 статей Кримінального кодексу України:
- найманство;
- державна зрада;
- недбале ставлення до військової служби;
- диверсія,
- тероризм тощо.
Коли вагнерівців затримали в Білорусі, у Генпрокуратурі України оголосили підозри 28 бойовикам, які упродовж 2014 – 2018 років воювали на Донбасі на стороні окупантів. 30 липня Шевченківський суд заочно взяв їх під варту.
Затримання вагнерівців у Білорусі: коротко
- У ніч на 29 липня на території Білорусі затримали 33 бойовики збройного формування ПВК "Вагнер". За словами слідства, вони мали намір дестабілізувати ситуацію в Білорусі у передвиборчий період.
- Київ надіслав запит Мінську про екстрадицію 28 бойовиків, які підозрюються у злочинах на Донбасі.
- Однак 14 серпня Білорусь передала 32 вагнерівців Росії. Україна обурилась таким рішенням.