Справу колишнього очільника Верховного суду Князєва скерували до суду

Справу колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва спрямували до суду. Його підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 2,7 мільйона доларів.

Обвинувальний акт скерували до суду 4 березня 2024 року. Це вдалося зробити за матеріалами досудового розслідування.

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Деталі справи

Вдалося встановити, що у 2002 році бізнесмен придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній. 18 років потому вони звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції комбінату. У суді відмовили.

У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі – продажу цінних паперів.

Аби не втратити акції, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом "бекофісу" у Верховному Суді. Вже у березні – квітні 2023 року бізнесмен передав адвокату 2,7 мільйона доларів США (1,8 млн доларів США – суддям Верховного Суду, решта – як "оплата" посередницьких послуг).

19 квітня 2023 року Верховний Суд ухвалив рішення на користь бізнесмена.

Під час слідчих дій НАБУ і САП задокументували передачу і отримання двома траншами 1,8 мільйона доларів США. Під час отримання другого траншу у 450 тисяч доларів США 15 травня 2023 року Голову ВС і адвоката викрили "на гарячому".

Санкція статті Князєва передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Справа Пашинського