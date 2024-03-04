Справу колишнього очільника Верховного суду Князєва скерували до суду
Джерело:САП
Справу колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва спрямували до суду. Його підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 2,7 мільйона доларів.
Обвинувальний акт скерували до суду 4 березня 2024 року. Це вдалося зробити за матеріалами досудового розслідування.
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Деталі справи
Вдалося встановити, що у 2002 році бізнесмен придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній. 18 років потому вони звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції комбінату. У суді відмовили.
У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі – продажу цінних паперів.
Аби не втратити акції, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом "бекофісу" у Верховному Суді. Вже у березні – квітні 2023 року бізнесмен передав адвокату 2,7 мільйона доларів США (1,8 млн доларів США – суддям Верховного Суду, решта – як "оплата" посередницьких послуг).
19 квітня 2023 року Верховний Суд ухвалив рішення на користь бізнесмена.
Під час слідчих дій НАБУ і САП задокументували передачу і отримання двома траншами 1,8 мільйона доларів США. Під час отримання другого траншу у 450 тисяч доларів США 15 травня 2023 року Голову ВС і адвоката викрили "на гарячому".
Санкція статті Князєва передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Справа Пашинського
- Колишньому в.о. очільника Офісу Президента 21 лютого обирали запобіжний захід. Засідання відбувалось без журналістів, їх не впустили.
- Сторона обвинувачення клопотала про застосування до Пашинського запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, але не довше строку досудового розслідування. Крім цього, просили про заставу у розмірі 299 мільйонів 999 тисяч 100 гривень.
- Слідство вважає, що під час того, як він очолював Адміністрацію Президента, Пашинський разом із бізнесменом Сергієм Тищенком та низкою інших осіб заволоділи нафтопродуктами – 97 000 тонн палива. Збитки державі оцінили в 967 мільйонів гривень.