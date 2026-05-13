"Є проблема з грошима": Єрмак і оточення не можуть знайти необхідну суму застави, – медіа

Колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та його оточення активно шукають 180 мільйонів гривень, які йому планують визначити як суму застави. Як повідомляється, з пошуком необхідних коштів виникли труднощі.

Відповідні дані навів журналіст "Української правди" Михайло Ткач.

Дивіться також Андрій Єрмак прибув до ВАКС: йому обиратимуть запобіжку

Що не виходить у Єрмака та його команди з пошуком грошей для застави?

За словами журналіста, після проведених наприкінці листопада обшуків Андрій Єрмак мав достатньо часу, щоб продумати свої подальші дії, однак, за інформацією співрозмовників Ткача, процес пошуку коштів триває і зараз.

Ткач наголосив, що йдеться саме про офіційні кошти, які мають бути внесені у встановленому порядку, а не про готівкові ресурси. За його словами, у подібних осіб зазвичай немає проблем із готівкою, однак складність виникає саме з легальним оформленням суми.

Журналіст також заявив, що у випадку внесення застави Андрієм Єрмаком у розмірі 180 мільйонів гривень він залишиться на свободі, а у разі невнесення коштів може бути взятий під варту та поміщений до слідчого ізолятора.

Крім того, Ткач зазначив, що кількість охочих допомогти Єрмаку у цій ситуації є невеликою. Очікується, що найближчим часом суд ухвалить рішення щодо запобіжного заходу, після чого стане зрозуміло, чи вдалося ексочільнику Офісу президента зібрати необхідну суму застави.

Відновлення розслідування справи "Мідас": за що Єрмаку та його поплічникам вручили підозри?

Ввечері 11 травня детективи НАБУ та САП проводили слідчі дії, пов'язані з Андрієм Єрмаком. Повідомлялося, що почасти прокурорка САП вела спілкування особисто з Єрмаком у його автівці.

Згодом стало відомо про вручення підозри колишньому керівнику ОП у справі щодо легалізації майна на суму близько 460 мільйонів гривень. НАБУ також оприлюднило нові "плівки Єрмака".

Співробітники антикорупційних органів повідомили про підозру ще кільком особам, зокрема Тимуру Міндічу та Олексію Чернишову. За даними слідства, кошти вони могли відмивати через будівництво котеджного містечка в Козині, яке нібито фінансувалося за рахунок корупційних схем в "Енергоатомі".

САП також інкримінує Андрію Єрмаку участь у фінансуванні проєкту "Династія" через корупційні кошти та залучення інших осіб до реалізації схеми.

Під час засідання суду 12 травня між Андрієм Єрмаком та колишнім розвідником Романом Червінським виникла словесна перепалка. У ході суперечки ексвійськовий звинуватив брата колишнього керівника ОП у нібито отриманні хабарів.

Як на ситуацію реагують у Зеленського?

Радник президента Дмитро Литвин ще 11 травня в коментарі журналістам зазначив, що процесуальні дії у справі, пов'язаній з Андрієм Єрмаком, ще тривають, тому робити остаточні висновки наразі передчасно. Він наголосив, що справа перебуває на етапі слідчих дій, тож оцінювати ситуацію зараз некоректно.

Також у Литвина запитали, як президент Володимир Зеленський реагує на повідомлення про підозру. У відповідь він сказав, що "немає чому дивуватися", оскільки подібні повідомлення вже давно обговорювалися в медіапросторі.

Окремо речник Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі 24 Каналу заявив, що така процедура відповідає нормам демократичної держави.

Водночас він підкреслив, що політична відповідальність є окремим питанням, президент же неодноразово наголошував, що недоторканних осіб немає і кожен має відповідати за свою роботу.