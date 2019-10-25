Справа Майдану: екскерівникові СБУ Києва суд дозволив покидати межі області

Шевченківський райсуд Києва відпустив під особисте зобов'язання колишнього голову Служби Безпеки у Києві та Київській області Олександра Щеголєва. Того затримали у 2015 році, а підозрюють його у вбивствах активістів під час Революції Гідності 2014 року.

Про рішення Шевченківського райсуду Києва повідомила Адвокатська дорадча група.

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Зауважимо, що Щеголєву змінили запобіжний захід – до цього він перебував під цілодобовим домашнім арештом і змушеним був носити електронний браслет.

За словами прокурора Олександра Супруна, вимагав змінити запобіжний захід захист Щеголєва, а такий крок вони пояснили тим, що Щеголєву нібито необхідно виїхати за межі України, щоб полікуватися.

Таким чином, Щеголєву тепер дозволено покидати межі Київської області без дозволу суду чи прокурора, і тепер він не муситиме носити електронні засоби контролю.

Натомість Щеголєв повинен:

– прибувати до суду за його першою вимогою,

– повідомляти суду та прокурору про зміну свого місця проживання,

– утримуватися від спілкування щодо справи з потерпілими, свідками та експертами,

– здати на зберігання до відповідних держорганів свій паспорт для виїзду за кордон, а також інші документи, які дають право на виїзд з України та в’їзд сюди.

Усі ці обов’язки застосовуватимуться до нього щонайменше упродовж наступних 60 діб, тобто до 23 грудня 2019 року включно.

Контроль за виконанням ухвали суду покладено на прокурорів. Крім того, ця ухвала оскарженню не підлягає, набирає чинності з моменту її оголошення та підлягає негайному виконанню.

Зауважимо, що суд уже не вперше змінює запобіжний захід Щеголєву. Зокрема, наприкінці червня поточного року його випустили під цілодобовий домашній арешт, а до цього він перебував під вартою.

Що відомо про Олександра Щеголєва?Це колишній начальник головного управління СБУ у місті Києві та Київській області. На цю посаду його у квітні 2013 року призначив президент-утікач Віктор Янукович. До цього Щеголєв був першим заступником начальника головного управління СБУ у Донецькій області.



Щоголєва суд взяв під варту 20 серпня 2015 року. Екскерівника СБУ підозрюють у організації та здійсненні силового штурму протестувальників на Майдані шляхом проведення антитерористичної операції, зокрема її силової фази у Будинку профспілок.

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