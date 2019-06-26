Суд відпустив з СІЗО екс-голову СБУ Щеголєва: його обвинувачують у справі штурму Майдану

Шевченківський райсуд Києва відпустив з-під варти колишнього начальника управління Служби безпеки України Олександра Щеголєва, і він вже 26 червня вийде з СІЗО. Його заарештували у серпні 2015 року за підозрою у співучасті у вбивствах активістів під час Революції Гідності 2014 року.

Щоправда повністю на волю Щеголєв не вийде – йому лише змінили запобіжний захід із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Також його зобов’язали носити електронний браслет.

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"Адвокати Щеголєва заявили клопотання про зміну запобіжного заходу до засідання, суд отримав клопотання поштою. Посилалися в тому числі на рішення Конституційного Суду за поданням Савченко. Велика мотиваційна частина звідти", – розповів Олександр Супрун, що є прокурором у цій справі.

Що відомо про рішення КС за поданням Савченко? 25 червня Конституційний суд визнав неконституційним положення частини п’ятої статті 176 Кримінального процесуального кодексу, в якому мовиться про те, що до підозрюваних у тероризмі, злочинах проти основ національної безпеки України, перешкоджанні діяльності Збройних сил неможливо застосувати більш м’який запобіжний захід, крім тримання під вартою. Відповідне рішення ухвалила Велика палата КСУ за конституційною скаргою громадян, серед яких – народний депутат Надія Савченко, а також екс-голова Апеляційного суду АР Крим Валерій Чорнобук.

Крім того, захист Щеголєва, а саме адвокат Валентин Рибін, послався на рішення Конституційного суду про можливість обвинуваченим оскаржувати кожний запобіжний захід.

Клієнтами Рибіна також є екс-очіник організації "Офіцерський корпус" Володимир Рубан, якого пыдозрюють у органызацыъ держперевороту, та деякі "беркутівці", яких підозрюють у злочинах активістів Майдану. Крім того, він підтримує партію опального антиукраїнського журналіста Анатолія Шарія.

На засідання за справою Щеголєва також досліджували кадри подій з Майдану, зняті "5 каналом". Прокурор звернув увагу, що на відео зображено фазу активного наступу на вільне зібрання громадян. Зокрема, з гучномовця тоді пролунало у бік жінок і дітей, що на Майдані в Києві будуть проводити антитерористичну операцію. На запису також видно, як "беркутівці" кидали каміння у активістів Майдану та застосовували проти них водомети.

"На відеозаписі телеефіру видно, як протестувальники захищали себе. Коли правоохоронці на Майдані почали застосовувати помпові рушниці, люди почали захищатися всіма можливими підручними засобами", – зауважив прокурор Олександр Супрун.

Рибін, зі свого боку, заперечив наступ правоохоронців на активістів, оскільки на відео нібито немає цього моменту.

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"Всім цим нехтували керівники штабів, зокрема Щеголєв. Згодом вже були загиблі. Про це повідомляли уже всі ЗМІ. Але не було зупинки штурму. Більше того, вони застосовували уже всі підрозділи спецпідрозділів", – наголосив прокурор.

Також він акцентував на цинічності підходу захисту до дослідження ефіру телеканалу.

"Я хочу нагадати, що ми мали можливість дивитись в онлайн режимі факти вчинення злочинів. Ми бачили різні наслідки дій спецпризначенців", – констатував Супрун.

Наступне засідання за цією справою розпочнеться 3 липня о 9:00.

Що відомо про Олександра Щеголєва? Його у квітні 2013 року начальником головного управління СБУ у місті Києві та Київській області призначив президент-утікач Віктор Янукович. До цього Щеголєв був першим заступником начальника головного управління СБУ у Донецькій області. Суд взяв Щоголєва під варту 20 серпня 2015 року. Екс-керівника СБУ підозрюють у організації та здійсненні силового штурму протестувальників на Майдані шляхом проведення антитерористичної операції, зокрема її силової фази у Будинку профспілок.

Засідання за справою Щеголєва, коли його відпустиои з-під варти: дивіться відео

Це вже не перше таке рішення суду щодо обвинувачених у розстрілі Євромайдану. До прикладу, у середині червня Печерський райсуд Києва змінив запобіжний захід з цілодобового на нічний домашній снайперу Дмитру Хмілю, який під час подій Революції Гідності входив до складу підрозділу спецпризначення "Омега".