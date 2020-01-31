Справа "Приватбанку": активісти блокують Верховний суд – фото, відео

У Великій палаті Верховного суду сьогодні розглядатимуть скаргу "Приватбанку", Міністерства фінансів і НБУ на рішення попередніх судів щодо вкладів сім'ї Суркісів у націоналізованому банку.

За інформацією кореспондентки 24 каналу, під суд прийшли приблизно півсотні активісти з прапорами громадської організації "Демократичної сокири", які виступають проти повернення банку в приватну власність.

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Активісти та представники НБУ обурені тим, що судове засідання проходить у закритому режимі. Учасники акції навіть влаштували перфоменс, переодягнувшись у суддю, який нахабно себе поводив та вимагав від людей хабарі.

Ми прийшли, щоб нагадати суддям, що вони українці, що вони порядні люди, як нам здається, що вони мають винести правове рішення,

– пояснив громадський активіст Ігор Щедрін.

"Якщо буде прийнято рішення не на користь НБУ та "Привату". Це означатиме що кожен платник податків, кожен учитель, кожен пенсіонер відчує це на собі", – представник НБУ Віктор Григорчук.

Активісти зібрались біля будівлі Верховного суду: фото 24 каналу / Людмила Гаврилюк

Коментарі учасників акції щодо справи "Приватбанку":

Що відомо про вклади Суркісів у "Приватбанк"? 17 травня 2017 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов родини Суркісів щодо стягнення з "Приватбанку" коштів на загальну суму в 1,05 мільярдів гривень, 266,2 тисячі доларів США та 7,8 тисячі євро.



У матеріалах суду йшлося, що президент київського "Динамо" Ігор Суркіс мав у націоналізованому банку рахунок на 151 мільйона гривень, віцепрезидент УЄФА Григорій Суркіс – 163,1 мільйона гривень, Поліна Ковалик (дружина Григорія Суркіса) – 514,1 мільйона гривень, Марина Суркіс (донька Ігоря Суркіса) – 174,5 мільйона гривень, Рахміль Суркіс – 44,8 мільйона гривень.



Згодом Київський апеляційний суд підтвердив рішення на користь Суркісів. Тож держустанови подали касаційну скаргу до Верховного суду.