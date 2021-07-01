Справедлива вартість української землі може становити 5 тисяч доларів, – Ливч

В Україні запрацював з 1 липня ринок сільськогосподарської землі. Українці можуть легально продавати і купувати ділянки.

Наразі можна говорити лише про ціновий орієнтир, який називається нормативно грошовою оцінкою, а не про ціну землі. Про це заявив радник прем'єр-міністра України Дмитро Ливч.

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Якою є ціна за гектар землі

За його словами ціновий орієнтир використовують як базу для оподаткування та для встановлення мінімальної вартості оренди. Цей показник варіюється в регіонах України, однак в середньому становить 30 тисяч гривень за один гектар або 1,2 тисячі доларів.

Після відкриття ринку землі ціна за гектар землі може становити 1,5 – 2 тисячі доларів.

Справедлива вартість української землі може становити близько 5 тисяч доларів,

– наголосив Ливч.

Як пояснив радник прем'єра, протягом наступних 10 років українці зможуть прийти до цієї позначки, якщо і надалі влада буде лібералізувати ринок з землі. В Україні діятиме найбільш консервативна модель ринку землі.

Дмитро Ливч розповів про ринок землі в Україні: дивіться відео

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