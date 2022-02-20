Справи Майдану: Венедіктова каже про "хвилю підйому" в розслідуваннях

Злочини, які вчинили проти українського народу під час Революції Гідності, розслідують вже 8 років. Генпрокурорка Ірина Венедіктова визнала, що не всі вдалось розкрити, але над цим працюють.

Вона наголосила, що минулого року завершили слідство у так званій "материнській справі. Мовиться про верхівки організаторів подій найкривавіших днів Майдану –топ-силовиків на чолі із Януковичем.

До теми Їхня загибель повернула хід історії, – інтерв'ю з батьком Героя Небесної Сотні Устима Голоднюка

Зараз у нас справді хвиля підйому в справах Майдану. Росте кількість підозрюваних, прийняли законодавчі зміни щодо "заочки". Це дозволило розблокувати слідство щодо тих, хто переховується. Головне – вироки, а їх кількість торік дорівнює загальній кількості вироків за попередні три роки,

– заявила Венедіктова.

Генпрокурорка закликала не збавляти темп. У протилежному випадку "хвиля може розбитися об недолугі процеси і всі надзусилля заради справедливості будуть марними".

Суди не повинні завершитися нічим

Венедіктова наголосила, що потерпілі та родини Героїв Небесної Сотні роками чекають справедливості. Разом із тим минають й строки притягнення до відповідальності за злочини.

"У листопаді 2023 – лютому 2024 року щодо 175 епізодів тяжких злочинів, у яких обвинувачуються аж 133 особи. Затяжні судові процеси, в яких наші прокурори змагаються більше не з аргументами чи доказами, а із, по суті, толерованими КПК процесуальними диверсіями, не повинні завершитися нічим, а тяжкі злочини –непокараними", – сказала вона.

Генпрокурорка переконує, що здаватися не збираються і будуть продовжувати роботу. Разом із громадськими організаціями вже напрацювали правки до Кримінального кодексу.

Розслідування справ Майдану

Ірина Венедіктова оголошувала імена підозрюваних у розстрілах мирних протестувальників у лютому 2014 року. Президенту-втікачеві Віктору Януковича та його поплічникам світить довічне ув'язнення.

Київський суд обрав колишньому головному охоронцю Віктора Януковича запобіжний захід. Він у вигляді тримання під вартою і також дозволили здійснити досудове розслідування щодо нього.

Також Державне бюро розслідувань завершило розслідування проти колишнього керівництва МВС. Справа стосується незаконного постачання гранат з Росії силовикам під час Майдану.

Як Україна відзначала річницю Майдану: дивіться відео