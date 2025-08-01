Після суспільної критики закону № 12414 Верховна рада України 31 липня ухвалила президентський законопроєкт, який має повернути незалежність НАБУ та САП. Цьому посприяли десятиденні протести, які прокотилися по великих містах України.

В ЗМІ з'явилися припущення, що перевірки та спроби реформування антикорупційних органів почалися після того, як НАБУ почало розслідування щодо низки високопосадовців. Директор НАБУ Семен Кривонос особисто відповів на подібні тези, ексклюзивно для 24 Каналу.

Зверніть увагу У НАБУ підтвердили обшуки в ексзаступника Єрмака

Розслідування напередодні

Кривонос наголосив, що як посадова особа і директор НАБУ він не може коментувати окремі справи та прізвища, зокрема ті, які перебувають на етапі досудового розслідування чи активних слідчо-розшукових дій.

Наша робота, особливо останні пів року, демонструє суттєві результати. Це і справа проти віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова, викриття низки злочинних організацій, викриття у сфері оборони. Ми дійсно почали виходити на ТОП корупційні справи,

– підкреслив Кривонос.

Кривонос сказав, що активність антикорупційних органів стала тим фактором, який і викликав "певну кризу". Зокрема й робота щодо ТОП посадовців.

Мовиться і про операцію "Чисте місто" в межах Київської міськради, і про розслідування справ по високопосадовцях з ОПУ. Уже ведеться розслідування проти ексзаступника керівника Офісу Президента Ростислава Шурми, яке готується до направлення до суду.

Тому, так, в цілому ефективність Національного антикорупційного бюро, яке законом визначено як орган, що має боротися з ТОП корупцією, створює незручності для ТОП посадовців,

– підкреслив голова НАБУ.

Кривонос окремо подякував суспільству за активну позицію у сприянні щодо збереження незалежності антикорупційних органів. Він підкреслив, що наразі всі інструменти для ефективної роботи в НАБУ та САП є.