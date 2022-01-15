Справу про катастрофу Ан-26 під Чугуєвом передали до суду

До суду скерували обвинувальний акт щодо фігурантів справи про катастрофу Ан-26 під Чугуєвом. Підозрюваним загрожує до 15 років в'язниці.

Матеріали у справі передали до суду 14 січня. Вони стосуються людей, який підозрюють у діях, які призвели до авіакатастрофи військового літака Ан-26.

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Справу про катастрофу передали до суду

До суду направили обвинувальний акт щодо фігурантів справи:

екскомандувача Повітряних сил Збройних сил України Сергія Дроздова,

колишнього керівника Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба Олександра Турінського,

екскомандира військової частини А4104 В'ячеслава Глазунова,

двох його заступників та колишнього керівника польотів військової частини.

Слідство встановило, що вони недбало ставилися до військової служби в умовах особливого періоду, порушили правила польотів, підготовку до них та правила експлуатації літаків.

Зокрема, кількість курсантів на борту під час того польоту Ан-26 перевищувала норму.

Якщо вину підозрюваних доведуть, їм загрожує покарання у вигляді ув'язнення терміном до 15 років.

Досудове розслідування у справі завершили у рекордні для кримінальних проваджень такої категорії терміни (7 місяців 10 днів). Після цього підозрювані та їхні захисники, а також потерпілі протягом 8 місяців мали можливість ознайомити з усіма матеріалами кримінального провадження.

Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом: що відомо

Літак Ан-26 розбився біля Чугуєва на Харківщині 25 вересня 2020 року.

В авіакатастрофі загинули 26 з 27 тих, хто був на борту. Вижити вдалося тільки 1 курсантові, а ще одного не допустили до польоту.

Причиною трагедії стала сукупність помилкових рішень екіпажу літака, військової частини та керівництва.



Авіакатастрофа під Чугуєвом / Інфографіка 24 каналу

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Уривок з допису ДБР:

Вчора, 14 січня, до суду направлено обвинувальний акт відносно колишнього Командувача Повітряних сил Збройних Сил України, колишнього начальника Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, колишнього командира військової частини А4104, двох його заступників та колишнього керівника польотів вказаної військової частини, діяння яких призвели до трагічних наслідків – авіаційної катастрофи військового літака Ан-26Ш.