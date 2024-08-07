Арешт корпоративних прав Сахалінського родовища: коли ВАКС розгляне скандальну справу

Вищий антикорупційний суд у четвер, 8 серпня, розгляне рішення про скасування арешту корпоративних прав Сахалінського нафто-газового родовища. Його було передано в управління держави.

Сахалінське родовище, передане в управління державі, має потенціал близько 15 мільярдів метрів кубічних газу та є найбільшим в Україні. Родовище здатне приносити майже 1 мільярд гривень прибутку щомісяця, тому колишнім його власникам так важко розставатися з цінним активом.

Судові справи навколо Сахалінського родовища

У квітні 2023 року за матеріалами ДБР та СБУ на корпоративні права компаній, яким належало родовище, був накладений арешт.

Правоохоронці стверджували, що родовище було приватизоване незаконно і держава фактично втратила контроль за його діяльністю. І хоча це рішення адвокати компанії оскаржили, арешт на корпоративні права ТОВ "Сахалінське", ТОВ "Сіріус-1" та ТОВ "Іст ЮроупПетролеум" був накладений повторно, а всі майнові права передані в управління АРМА. Усі ці товариства були афілійовані з російським олігархом Павлом Фуксом, народним депутатом України Восьмого скликання Ігорем Котвіцьким та олігархом Ігорем Коломойським.

Водночас наприкінці листопада 2023 року колишні власники родовища змогли добитися анулювання спеціального дозволу "Укрнафтобуріння" на Сахалінське НГКР і з 1 грудня цього ж року компанія припинила видобуток газу.

Анулювання ліцензії відбулося, нібито, через лист від ДБР (щодо виконання постанови Верховного суду від 26.11.2019). Проте в ДБР заперечили цей факт та заявили, що не просили "Держгеонадра" анулювати спецдозвіл "Укрнафтобуріння".

Втрати держави від призупинення діяльності родовища

За даними "Укрнафтобуріння", щомісячні втрати держави від анулювання ліцензії Сахалінського родовища складають 47,3 мільйона кубометрів газу та 5229 тонн конденсату. Станом на червень 2024 року через простій держава втратила орієнтовно майже 285 мільйонів кубометрів природного газу та 31 тисячу тонн конденсату.

Вже 6 серпня 2024 року Шостий апеляційний адміністративний суд, на підставі заяви "Укрнафтобуріння" та з врахування нових обставин (роз'яснення від ДБР та інші документи), скасував анулювання спецдозволу ПрАТ "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння" на видобування вуглеводнів Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища.

Цікаво, що після рішення суду державі не вдалось отримувати дохід від газового родовища, адже колишні власники через адвоката подали іншу заяву, уже до ВАКС, про скасування арешту майна (рішення від квітня 2023 року) та передачу майнових прав до АРМА. Нова справа №991/6568/24 буде слухатися 8 серпня 2024 року, о 8:30 суддею Ларисою Задорожною.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд України задовольнив позов Міністерства юстиції про застосування санкції щодо колишнього президента "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та колишнього топменеджера компанії Петра Кононенка. Йдеться про стягнення у дохід держави активів цих осіб.