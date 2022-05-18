Справжні варвари сучасності: окупанти зруйнували маріупольську синагогу

Росіяни знищили культурну пам'ятку в Маріуполі – синагогу. Вони, як німці під час Другої світової війни, також знищують все, що належить єврейським громадам.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді. До повідомлення прикріпили фотографії руйнувань. У жовтні 2021 року в синагозі встановили інсталяцію у пам'ять жертв розстріляних у 1941 році євреїв в селищі Агробаза Донецької області.

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Черговий раз підтверджують свій ганебний статус "рашистів". Російські "освободітєлі" знищують усе на своєму шляху та за кількістю воєнних злочинів вже переплюнули нацистів,

– написали у міській раді.

Повідомляється, що маріупольська синагога потрапила під ворожий обстріл. Внаслідок чого було зруйновано будівлю старої синагоги та приміщення центру громади.

"Справжні варвари сучасності!" – підписали фотографії руйнувань у Маріупольській міській раді.

Наслідки "звільнення" росіянами синагоги в Маріуполі / фото Маріупольська міська рада

Що відомо про будівлю маріупольської синагоги

У письмових джерелах повідомляється, що синагога у Маріуполі з'явилась у 1882 році. У книзі "Маріуполь та його околиці" мовиться, що одним з ініціаторів відкриття синагоги був Йосип Авербах, батько видатного офтальмолога Михайла Йосиповича Авербаха.

Будівля синагоги станом на 2021 рік / фото "Місто Маріуполь"

У 1930-х роках синагога перейшла у руки радянської влади. Тоді місцеві жителі дивувались, що будівля не перетворилась на руїни, як більшість сакральних об'єктів в того часу.

В часи окупації фашистською Німеччиною у будівлі синагоги був госпіталь, а також пункт збору остарбайтерів для відправки на примусові роботи. Згодом досить довгий час там розміщувалось медичне училище. Після цього – заочна школа. Синагога служила й гімнастичним залом, конторою Діпромеза (Державний інститут із проєктування металургійних заводів) і морською школою.

Старовинна будівля синагоги / фото "Місто Маріуполь"

Мистецькі заходи в синагозі

Будівля синагоги стала справжнім майданчиком для мистецької діяльності. Так, у 2021 році в рамках пакету ініціатив "Діалог мовою мистецтва" в синагозі відбулося 2 фестивалі, концерти класичної музики "Mariupol Classic", спектаклі, екскурсії та перформанси. Зазначається, що тільки "Ніч музеїв" привернула увагу до синагоги понад 10 тисяч маріупольців.

Плани на майбутнє синагоги, які зруйнували недолугі росіяни

За даними видання "Місто Маріуполь", у будівлю старовинної синагоги планували вдихнути життя. Головний рабин єврейської спільноти Маріуполя Менахем Мендел Коєн розповідав, що маріупольська синагога була дуже гарною будівлею. Саме тому, єврейське товариство та представники Маріупольської міської влади прагнули зберегти та відтворити цю величність. У планах було відтворення колишньої синагоги, яка б стала чинною молитвеною будівлею для всіх євреїв Маріуполя.

Сподіваємся цей план ще вдасться втілити у життя після деокупації міста та повернення його до складу України.

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