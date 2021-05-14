Справжній уряд – на Банковій, – Рябошапка про відставки міністрів

У Раду надійшли заяви про відставку міністрів Владислава Криклія та Ігоря Петрашка. Ексгенпрокурор Руслан Рябошапка впевнений, що таке "бажання" з'явилось на Банковій.

Про це він сказав в інтерв'ю у програмі "Перехресний допит". Додав, що в Україні – тіньовий уряд.

До теми У Раду надійшли заяви про відставку міністрів Криклія і Петрашка, – нардеп

За словами Рябошапки, усі заяви, які пишуть міністри, відбуваються за бажанням Офісу Президента.

Ми маємо тіньовий уряд. Справжній уряд – на Банковій в Офісі Президента,

– запевнив ексгенпрокурор.

Він пояснив, що в уряді сидять люди, які виконують волю ОП. "Вони озвучують тези, які їм пишуть в Офісі Президента і виконують ті рішення, як їм нав'язують", – зауважив Рябошапка.

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