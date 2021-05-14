Справжній уряд – на Банковій, – Рябошапка про відставки міністрів

У Раду надійшли заяви про відставку міністрів Владислава Криклія та Ігоря Петрашка. Ексгенпрокурор Руслан Рябошапка впевнений, що таке "бажання" з'явилось на Банковій.
Джерело:24 канал
Про це він сказав в інтерв'ю у програмі "Перехресний допит". Додав, що в Україні – тіньовий уряд.
До теми У Раду надійшли заяви про відставку міністрів Криклія і Петрашка, – нардеп
За словами Рябошапки, усі заяви, які пишуть міністри, відбуваються за бажанням Офісу Президента.
Ми маємо тіньовий уряд. Справжній уряд – на Банковій в Офісі Президента,
– запевнив ексгенпрокурор.
Він пояснив, що в уряді сидять люди, які виконують волю ОП. "Вони озвучують тези, які їм пишуть в Офісі Президента і виконують ті рішення, як їм нав'язують", – зауважив Рябошапка.
Відставки в Кабміні: що відомо
- Заяви про відставку міністра економіки та міністра інфраструктури надійшли у Верховну Раду 14 травня. Вони можуть позбутись посад вже наступного тижня.
- Також відомо, що нібито є претензії і до міністра юстиції Дениса Малюськи та глави Мінфіну Сергія Марченка.
- До слова, у цей же день у Раду надійшло подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.