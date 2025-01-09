Справжня сауна на вулиці: у Києві в районі Центрального вокзалу прорвало трубу
У четвер, 9 січня, в районі Центрального вокзалу в Києві стався прорив тепломережі. Через аварію на перехресті вулиць Жилянської та Симона Петлюри тимчасово перекривали рух.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА. Киян просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.
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Через аварію у Києві перекривали рух транспорту
В КМДА написали, що пошкодження тепломережі з витоком води на проїжджу частину сталося близько 16:40. Зазначається, що було пошкоджено магістральний трубопровід діаметром 450 міліметрів.
Рух транспорту на розі вул. Жилянської та Симона Петлюри наразі перекритий. У зв'язку з цим затримується рух тролейбусів № 12, 14,
– повідомили в адміністрації.
Також в КМДА зазначили, що фахівці "Київтеплоенерго" вже локалізували пошкодження тепломережі біля Центрального вокзалу. Для ліквідації витоку тиск у трубопроводі був зменшений.
Вже о 18:03 стало відомо, що рух транспорту на розі вулиць Жилянської та Симона Петлюри відновлений.
В Києві прорвало тепломережу: дивіться відео
За словами очевидців, після прориву труби гарячого водопостачання біля будинків і посеред дороги лежать шматки асфальту.