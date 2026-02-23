Зеленський вперше відреагував на резонансну заяву Залужного про обшуки СБУ
Володимир Зеленський відреагував на резонансне інтерв'ю Валерія Залужного щодо обшуків СБУ. Президент наголосив, що наразі не слід розголошувати подробиці конфлікту, який стався ще у 2022 році.
Про це глава української держави заявив в інтерв'ю AFP.
Як таку інформацію прокоментував Зеленський?
Президент Зеленський розкритикував чинного посла України у Британії Валерія Залужного, який розкрив внутрішній конфлікт у 2022 році.
За словами українського лідера, обговорювати нині такі деталі недоречно та "не гарно", оскільки від цього точно ніхто не виграє.
Напевно в нас у всіх однакова була емоція – чи не зарано все це. Я вважаю просто, що сьогодні обговорювати деталі, про які говорив Валерій Федорович (Залужний – 24 Канал) – також дуже не гарно. Тому що ніхто від цього не виграє. Все ж таки йдеться про нашу армію, вона сьогодні воює. І він не матиме, скажімо так, гарного вигляду, якщо буде розмовляти про це,
– вважає Зеленський.
Також він додав, що після резонансного інтерв'ю не спілкувався із послом, втім наголосив, що фокус країни сьогодні має залишатись на інших важливих питаннях, а не на внутрішніх суперечках чи виборах.
Водночас Зеленський зазначив, що поки що не прийняв остаточного рішення щодо своєї участі у виборах, адже наразі пріоритетом залишається гідне завершення війни. За його словами, люди оцінюватимуть кожного відповідно до того, як вони діяли та жили в цей час.
Очільник української держави також додав, що не може точно сказати, чи був би Залежний хорошим президентом України.