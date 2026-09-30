Інцидент з Flydubai був спробою терористичного акту, – міністр оборони Ізраїлю

30 вересня відбулася спроба теракту в літаку авіаперевізника Flydubai. Другий пілот рейсу Дубай — Тель-Авів під час польоту поранив ножем капітана та спробував направити літак у піке. Пасажирам та екіпажу вдалося знешкодити нападника, після чого борт здійснив екстрену посадку в Саудівській Аравії.

Як зазначається в офіційній заяві міністра оборони Ізраїлю Ісраеля Каца, інцидент на борту авіакомпанії flydubai кваліфікували як спробу джихадистського теракту.

Що кажуть у Міноборони Ізраїлю?

За його словами, нападник мав чіткий намір знищити повітряне судно разом із усіма пасажирами.

Трагедії вдалося запобігти завдяки рішучим діям кількох пасажирів, які перебували на борту. Вони змогли виламати двері до кабіни пілотів та фізично нейтралізувати зловмисника.

Цей тяжкий інцидент на літаку flydubai був спробою джихадистського теракту, яку вдалося зірвати лише завдяки мужності кількох пасажирів,

– висловився міністр оборони Ізраїлю.

Зауважимо, що Ісраель Кац говорив про громадян Ізраїлю – вони нібито запобігли теракту. Водночас у медіа писали, що серед пасажирів були позаштатні пілоти – українець і росіянин. Саме завдяки ним літак вдалося посадити.

Зазначалося також, що капітан літака має громадянство ОАЕ, а другий пілот походить з Оману. Останній, за даними ЗМІ, і поранив свого колегу, через що виникла небезпечна ситуація.

Деталі нападу у повітрі

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у своєму відеозверненні підтвердив, що більшість пасажирів рейсу складали громадяни Ізраїлю. Він зазначив, що літак уже наближався до повітряного простору країни, коли один із пілотів завдав удару своєму колезі.

Голова уряду розповів про розмову з одним із пасажирів, який безпосередньо брав участь у порятунку лайнера. За його словами, судно раптово почало стрімко втрачати висоту.

Він розповів мені, що літак пішов у піке. Йому вдалося прорватися до кабіни разом із членом екіпажу, і разом вони зупинили пілота, який намагався пошкодити системи літака,

– зазначив прем'єр-міністр Ізраїлю.

Після нейтралізації нападника керування лайнером перебрав на себе інший член льотного екіпажу, який перебував у салоні. Йому вдалося стабілізувати курс і посадити літак на території Саудівської Аравії.

Розслідування та заходи безпеки

Наразі підозрюваного допитують правоохоронні органи Саудівської Аравії. Ізраїльські спецслужби отримали доручення розробити додаткові заходи для запобігання подібним загрозам у майбутньому.

Ізраїльська сторона перебуває в постійному контакті з саудівською владою для забезпечення безпеки пасажирів та їхнього повернення додому.