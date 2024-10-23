Ворог пробує просунутись біля Торецька, ЗСУ контратакують на Запоріжжі: огляд фронту від ISW

Російські війська продовжували спроби просунутись на Донеччині 22 жовтня. Проте українські захисники вдало відбивають наступ противника. Численні повідомлення російських воєнкорів про "успіхи" не мали візуального підтвердження.

Про зміни на фронті за 22 жовтня розповіли в Інституті вивчення війни. Аналітики продемонстрували карти з актуальною ситуацією.

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Операція в Курській області

Як пишуть в ISW, нещодавно російські війська просунулися в північній частині виступу Курської області. Мовиться про поля на південний схід від Коренево. Це було досягнуто завдяки двом механізованим штурмам. Українські контратаки також відбувались у цьому районі – біля Новоіванівки та Любимівки. Також ймовірно, що протягом боїв біля Новоіванівки українські війська вперше застосували танки M1 Abrams.

Бої у Харківській області

Російські війська 22 жовтня продовжували обмежені наступальні операції на півночі Харківської області, але не було жодного підтвердженого просування. Невдалі штурми були біля Вовчанська та Стариці. Росіяни також почали використовувати безпілотники з дротовим зв’язком на півночі Харківської області. У ЗСУ стверджують, що українські сили вже розробили методи протидії дротовим російським безпілотникам.



Що відбувається на Луганщині та Донеччині

22 жовтня російські війська продовжили наступ на лінії Куп'янськ –Сватове – Кремінна. Проте жодного підтвердженого доказу просування немає, незважаючи на заяву російського міноборони про захоплення Новосадового. Також нема підтверджень російського успіху біля Стельмахівки.

21 і 22 жовтня окупанти продовжували наступальні дії на схід від Сіверська в районі Верхньокам’янського, на південний схід від Сіверська в районі Виїмки та на південь від Сіверська в районі Переїзного. Змін на лінії фронту не зафіксовано. Також змін не фіксували біля Часового Яру.

Росіяни також продовжили наступ на торецькому напрямку, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Спроби просунутись тривали біля самого Торецька та на захід від міста. Російські військові блогери стверджують, що саме цей напрям є основним для удару путінської армії

Російські війська продовжили наступальні дії на Покровському напрямку, але підтверджених наступів не зробили. Українські сили продовжують діяти на південний схід від Покровська. Український військовий з бригади, яка діяла на Покровському напрямку, заявив, що дощові умови знижують здатність російських військових керувати розвідкою та вражати безпілотниками, але не впливають на дії російської артилерії.

Російські сили нещодавно просунулися на схід від Курахового, зокрема вздовж траси O0510 Мар’їнка – Курахове. Також окупанти продовжували наступати на схід і південний схід від Курахового в районі Гострого, Дальнього та Георгіївки.

Російські сили нещодавно просунулися на південний захід від міста Донецьк поблизу Вугледара.





Бойові дії на Запоріжжі та Херсонщині

Російські війська продовжували штурм на північний схід від Роботиного біля Малої Токмачки. Проте аналітики ISW не фіксують підтвердженого просування. Українські війська тим часом контратакують біля Роботиного – у Кам'янському.

Жодних просувань на лівобережжі Херсонщині у російських військових не було.



