Спроби штурму, глуха оборона та обстріли: яка ситуація на напрямках наступу ворога

Триває 86 доба повномасштабної війни з Росією. На окремих напрямках зони бойових дій окупанти намагаються наступати та утримувати взяті позиції.

У Генеральному штабі Збройних Сил України надали оперативну інформацію щодо ситуації на фронті станом на 18:00 20 травня.

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За інформацією наших військових, російські окупанти продовжують вести наступ у Східній операційні зоні. Вони обстрілюють місцевість вздовж лінії зіткнення, а також у глибині оборони українських військ у Донецькому операційному районі та на Слов'янському напрямку.

Крім того, вороги завдають ракетних ударів по інфраструктурних об'єктах та житлових кварталах в різних регіонах України та обстрілюють міста з артилерії. На жаль, це призводить не лише до значних руйнувань, а й численних жертв серед цивільних.

Харківщина та Донбас

На Слобожанському напрямку, а саме – на північ від Харкова, російські окупанти здійснювали артилерійські обстріли українських позицій. Також загарбники завдали авіаударів та провели дистанційне мінування маршрутів можливого висування підрозділів Сил оборони.

На Слов'янському напрямку ворог зосередився на веденні наступальних дій. Окупанти перегруповують війська та намагаються накопичити матеріально-технічні ресурси.

Росіяни обстрілювали з артилерії позиції українських військових на південь та південний захід від Ізюма, а також проводили повітряну розвідку за допомогою безпілотників "Орлан-10". В районі села Яремівка Ізюмського району вороги намагаються навести понтонну переправу через Сіверський Донець.

Українські військові продовжують давати відсіч ворогу / Фото Генштаб ЗСУ

На тимчасово окупованих територіях Харківської області продовжують блокувати стільниковий зв'язок українських операторів. В умовах інформаційної блокади населення загарбники розповсюджують пропагандистські матеріали та налагоджують трансляцію російських радіо та телебачення.

На Донецькому напрямку ворог намагається вести активні бої. Зокрема, обстрілювали позиції підрозділів ЗСУ в районах Лимана, Сіверська, Лисичанська та Сєвєродонецька.

На Бахмутському напрямку триває ворожий наступ за підтримки артилерії. Окупанти хочуть взяти нові рубежі у районі Попасної, однак це їм не вдається. Так само безуспішним є наступ, який росіяни з артилерією та штурмовою авіацією ведуть на Курахівському напрямку.

У Маріуполі продовжують проводити фільтраційні заходи місцевого населення.

Ситуація на Півдні

На Південнобузькому та Таврійському напрямках окупанти зосередилися на утриманні зайнятих раніше рубежів. Також вони проводять розвідку та займаються інженерним обладнанням позицій і логістичному забезпеченню підрозділів.

Росіяни продовжують працювати над обладнання другої лінії оборони. Зокрема, замінували міст через річку Інгулець в районі Давидового Броду, аби перешкодити наступу українських підрозділів.

Російські підрозділи потребують докомплектування після боїв з ЗСУ / Фото Генштаб ЗСУ

У районі легендарної Чорнобаївки противники здійснили переміщення приблизно 130 одиниць військової техніки у рамках комплектування підрозділів.

На Бессарабському напрямку ворожі спецслужби працюють над дестабілізацією ситуації в регіоні. Вони поширили інформацію про мінування об'єктів соціальної інфраструктури та так званих "державних" закладів у Тирасполі, Бендерах, Дубоссарах та Рибниці.

Волинський та Поліський напрямки

Хоч наразі в областях, що межують з Білоруссю, спокійно, є помітним рух військових біля кордону. Так, близько 7 батальйонів Збройних сил республіки виконують завдання з прикриття ділянки кордону українсько-білоруського кордону.

Крім того, на окремих полігонах Білорусі розгорнули 2 ракетних дивізіони комплексу "Точка-У" та дивізіон РСЗВ "Смерч". Загроза ракетно- бомбових ударів та артилерійських обстрілів з тієї території досі існує.

Варто зауважити, що на 22 червня – 1 липня у Гомельській області заплановано проведення зборів, в яких братимуть участь військовозобов'язані.

Довіряйте тільки перевіреним джерелам. Продовжуйте тотальний спротив окупантам. Разом переможемо!

– закликали у Генштабі у підсумку вечірнього зведення.

Оперативне зведення Генштабу 20 травня: дивіться відео

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