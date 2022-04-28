У СРСР їх вже розстріляли б за таку війну, – Арестович про невдачі росіян на Ізюмському напрямку

Російські війська досі намагаються захопити українські міста, однак особливих успіхів не мають. За словами радника голови Офісу Президента Олексія Арестовича, у радянські часи їх би розстріляли за таке ведення війни.

Окупанти за 20 днів просунулися лише на 15 – 17 кілометрів. Про це Арестович заявив в ефірі ютуб-каналу, повідомляє 24 канал.

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У Радянському союзі росіян розстріляли б за таку війну

Арестович розповів, що російські війська трохи просунулися від Ізюма до Краматорська та Слов'янська та зайняли 20 квадратних кілометрів. Однак через це не варто панікувати, адже таке просування не свідчить про успіх загарбників.

Радник голови ОП нагадав радянські норми ведення бойових дій. Армійська операція має тривалість приблизно 20 діб, коли її проводить армія чисельністю 50 – 80 тисяч. Темпи просування за цей час мали б становити 200 – 250 кілометрів.

"Тобто за 20 діб вони мали пройти 250 кілометрів у глибину, якщо це успішна операція. Ну, візьмемо саме її за одиницю аналізу", – додав Арестович.

Він зазначив, що окупанти проводять таку військову операцію на Ізюмському напрямку із 4 квітня.

За цей час вони просунулися на 12 – 17 кілометрів. У Радянському союзі їх розстріляли б за таку війну. Це абсолютно неуспішна операція,

– наголосив радник голови ОП.

Арестович зазначив, що на війні успішність чи неуспішність вимірюються не кількістю зайнятих клітин.

"Як у шахах – ви можете не зайняти жодної клітини, мат поставити й все. І навіть не обороною та наступом вимірюється успішність. Тому що це види бойових дій – немає жодної різниці оборонятися чи наступати. Успішність вимірюється знищенням противника. Так ось, ми у цьому дуже успішні", – зауважив Арестович.

Він підсумував, що низькі темпи просування окупантів показують їхній провал. Адже вороги не виконують мети своєї операції, яка перед ними стоїть – ні військової, ні політичної

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