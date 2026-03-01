США використали проти Ірану невідому раніше модифікацію ракети Tomahawk, – ЗМІ

США застосували по Ірану нову, раніше не ідентифіковану версію крилатої ракети Tomahawk. Вона має чорний фюзеляж та крило зворотної стрілоподібності.

Про це повідомляє видання The War Zone.

Дивіться також У мережі показали крилаті ракети, які, імовірно, летять по Ірану

Якою ракетою США атакували Іран?

Темне покриття корпусу може свідчити про використання матеріалів зі зниженими радіолокаційними характеристиками. Подібні рішення вже застосовують у сучасних зразках озброєння, зокрема в ракеті AGM-158C LRASM, що спеціалізується на ураженні надводних цілей.

Ймовірно, йдеться про модернізований варіант у межах програми Maritime Strike Tomahawk. Цей проєкт передбачає розширення можливостей ракети – її адаптацію як для ударів по морських цілях, так і по об’єктах на суходолі. Крім того, оновлена версія, за наявними даними, отримала багаторежимну систему наведення, що може включати інфрачервону головку самонаведення.

Ще одна технологічна "фішка" – двосторонній канал передачі даних. Це дозволяє змінювати маршрут під час польоту, уточнювати координати цілі або навіть повністю перепризначити її вже після запуску. По суті, ракета стає більш гнучкою та “розумною” в реальному часі.

Раніше командування ВМС США публікувало відкриті презентаційні матеріали щодо програми MST. На одному зі слайдів була зображена темна модифікація ракети.

Окрему увагу експертів привернуло крило зворотної стрілоподібності. Така аеродинамічна схема покращує маневреність і потенційно зменшує ефективну площу розсіювання, що ускладнює виявлення ракети системами ППО. Іншими словами, це не просто косметичне оновлення, а спроба зробити класичний Tomahawk менш помітним і більш адаптивним до сучасного поля бою.

Іран заявляв, що атакував американський авіаносець