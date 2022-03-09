У США бачать паралелі між поведінкою Путіна та Гітлера

Російський диктатор не лише підло напав на Україну, а й вбиває мирне населення. Увесь цивілізований світ прирівнює його до Адольфа Гітлера.

Увесь світ спостерігає за злочинами, які коїть російський диктатор Володимир Путін. Його рішення напасти на Україну приведе до краху його держави.

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Путін = Гітлер

На думку тимчасової повіреної у справах США в Україні Крістіни Квін схожість Путіна та Гітлера цілком очевидна. Обидва розпочали криваву війну, вбиваючи людей без розбору та ігноруючи народи.

Я б сказала, що є певні паралелі у поведінці президента Путіна. Він почав війну, яка була повністю "війною за вибором". Україна не зробила нічого, щоб спровокувати агресію, яку Росія зараз нав'язує Україні. Він вбиває людей без розбору, як це робив Адольф Гітлер,

– заявила Квін.

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