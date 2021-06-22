У США серйозно візьмуться за корупцію у інших країнах – Голос Америки

Комітет міжнародних відносин Сенату США розглядає двопартійний законопроєкт про боротьбу із глобальною корупцією. Він зобов'язує США виявляти корупцію в інших країнах.

Корупцію класифікуватимуть у 3-рівневій системі залежно від рівня корупції в урядах цих країн. Також законопроєкт пропонує призначати осіб у посольствах США, які відповідатимуть за підтримку антикорупційних зусиль в тих державах, де є такі проблеми.

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Навчання Sea Breeze-2021

Шостий флот США візьме участь у щорічних багатонаціональних військових навчаннях у Чорному морі Sea Breeze-2021. Вони розпочнуться наступного тижня.

Штам Delta у США

Штам коронавірусу Delta складає майже 15% усіх заражень у США. Вже за кілька тижнів він може стати домінантним в країні. Про це свідчать дані однієї з компаній, яка проводить тестування на всій території США. Саме з цим штамом пов'язують локальні спалахи заражень на COVID-19.

Нестача працівників у сфері обслуговування

У США – проблема нестачі працівників у сфері обслуговування у час, коли країна повертається до нормального життя після пандемії. Економісти зазначили, що є декілька причин цього. Зокрема, люди з обережністю повертаються до роботи, де існує контакт з багатьма людьми. Також роль відіграють виплати держави безробітним, які демотивують людей.

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