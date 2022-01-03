США будуть колоти підліткам бустерні щеплення вакциною Pfizer

3 січня 2022 , 20:52
Читать новость на русском

Джерело:

пресслужба FDA

У США схвалили бустерні щеплення для підлітків у віці від 12 до 15 років. Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів дозволило для цього використовувати вакцину Pfizer.

Таким чином у США хочуть розширити програму з ревакцинації. Адже тепер будуть більш широко використовувати одну бустерну дозу також і серед підлітків. 

До теми Вакцинація в Україні: додаткову та бустерну дозу вже отримали майже 5 тисяч людей

Час між вакцинаціями можна скоротити

Регулятор США також дозволив колоти бустерну дозу препаратом Pfizer і BioNTech мінімум до 5 місяців після первинної вакцинації.  

Таким чином час між ними скоротили на місяць. Адже раніше рекомендований термін становив 6 місяців. 

Крім того, в документі фахівці уточнюють, що дозволяють вакцинацію деяких груп дітей у віці 5 – 11 років з ослабленим імунітетом.

Що відомо про вакцинацію підлітків

Вас може зацікавити, як дітям готуватись до щеплення: дивіться відео

Автор: Оксана Княжик