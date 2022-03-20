США даватимуть 5 мільйонів доларів за інформацію про активи російських корупціонерів

У Конгресі США заснували Програму винагород за повернення активів клептократії. Людям, які нададуть інформацію про активи російських підсанкційних олігархів чи корупціонерів, можуть виплатити 5 мільйонів доларів.

За програмою, винагороду виплачуватимуть кваліфікованим особам. Інформація, яку вони нададуть, повинна призвести до обмеження, арешту, конфіскації або репатріації викрадених активів, пов'язаних з корупцією іноземного уряду.

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За інформацію щодо активів російських корупціонерів передбачена винагорода

Міністерство юстиції США, Федеральне бюро розслідувань та інші правоохоронні органи США шукають інформацію, яка може призвести до арешту, обмеження, конфіскації або репатріації активів, пов'язаних з корупцією за участю уряду Росії. Мовиться про активи, які:

перебувають на рахунках у фінустановах США чи філіях іноземних фінустанов в США;

надходять у межах Сполучених Штатів;

перебувають у володінні чи під контролем будь-якої особи США.

Люди, які надають таку інформацію, можуть мати право на 5 мільйонів доларів винагороди.

Відповідно до закону, термін "викрадені активи" означає фінансові активи під юрисдикцією Сполучених Штатів, які становлять будь-які доходи, отримані від корупції іноземного уряду, прямо чи опосередковано або простежуються за ними,

– мовиться у повідомленні.

На винагороду не мають права співробітники іноземних, федеральних, державних або місцевих органів влади США, які надають інформацію, отриману під час виконання ними службових обов'язків. Своєю чергою, винагороду для людей, які також є причетними до порушення, зменшуватимуть або взагалі не виплачуватимуть.

Розмір винагороди залежатиме від цінності наданої інформації. Перед виплатою її обов'язково затверджуватиме міністр фінансів. Окрім цього, він може збільшити суму винагороди до понад 5 мільйонів доларів.

Від чого залежатиме розмір нагороди:

від того, чи була інформація раніше відома слідчим органам,

від ризику, який взяв на себе інформатор,

від важливості інформації, яка призвела до обмеження або арешту, конфіскації чи репатріації виявлених активів.

Особа інформатора та розмір винагороди, яку йому виплатять, – суворо конфіденційні. За свідоме надання неправдивих даних на порушника може очікувати покарання за неправдиві свідчення.