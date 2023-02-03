Які цілі стануть доступними для ЗСУ після отримання ракет GLSDB від США

У новому пакеті допомоги Україні 3 лютого США оголосили про надання Україні бомб малого діаметру GLSDB. З їхньою допомогою суттєво зросте відстань, на якій українські воїни зможуть вражати ворожі цілі.

Ракети GLSDB можна застосовувати в системах HIMARS, якими вже вправно оперує Україна. Надані боєприпаси суттєво збільшують можливості ураження ворожих цілей на території нашої держави. Про те, які цілі стануть доступними для ЗСУ – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

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Де тепер ЗСУ можуть знищувати ворожі цілі

Херсонщина та Крим

З наявними снарядами до HIMARS ЗСУ дістають до Олешок, Голої Пристані та до Скадовська й інших населених пунктів у цьому районі. Однак ракети GLSDB дозволять встановити вогневий контроль майже над усією Херсонщиною, крім Генічеська. Також під вогонь ЗСУ зможе потрапити один із двох сухопутніх шляхів до тимчасово окупованого півострова Крим через Армянськ. останній, до слова, теж буде в зоні ураження ракет GLSDB, а разом із ним і Красноперекопськ та північно-західне узбережжя Криму в районі Каркіницької затоки.

Запоріжжя

У Запорізькій області цілком досяжними цілями стане вся тимчасово окупована територія регіону, включно з Мелітополем та Бердянськом. Наявні сили дозволяють атакувати ворожі позиції від лінії розмежування до Мелітополя, наприклад ЗСУ неодноразово завдавали ударів по скупченню живої сили ворога в цьому регіоні, зокрема в Токмаку та Василівці.

Донецька область

Ракети GLSDB дозволять Збройним Силам вражати ворожі цілі на всій тимчасово окупованій території Донецької області. Наші воїни зможуть уражати цілі в районах Маріуполя, Новоазовська, Сніжного, Тореза та Амвросіївки, чого не можуть зробити з наявними снарядами.

Луганська область

Для окупантів на Луганщині ракети GLSDB принесуть особливий сюрприз. З наявними зараз снарядами ЗСУ можуть здебільшого вражати ворожі цілі на території Луганської області, яка була захоплена після початку повномасштабного вторгнення. Хоча східні райони області залишатимуться недосяжними для цих ракет.

Попри те ЗСУ зможуть знищувати ворожі цілі в Луганську, Хрустальному й Антрациті та в прилеглих населених пунктах.

Коли Україна отримає ракети GLSDB

Кореспондент американського видання Foreign Policy Джек Детч з посиланням на Пентагон повідомив, що розгортання ракет GLSDB в Україні займе близько 9 місяців. Тобто, якщо опиратися на ці слова, наші воїни зможуть використовувати їх у листопаді цього року. Однак свій допис журналіст видалив.

У новому дописі Джек Детч зазначив, що помилково написав, що ракети GLSDB неможливо запускати з HIMARS, адже в США кажуть що це "поки що", однак ймовірно, що ці ракети до України надійдуть з пусковими установками. Однак цього разу кореспондент не говорив про терміни розгортання.