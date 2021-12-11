США де-факто вже долучились до нормандського формату, – Арестович

Олексій Арестович заявив, що США фактично долучилися до нормандського формату переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Зокрема, це вдалося завдяки візиту Володимира Зеленського у Вашингтон.

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович висловився щодо участі США у нормандському форматі.

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Вашингтон де-факто долучився до Нормандії

За словами Арестовича, США стали активним гравцем у сфері мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні. Радник очільника ОП вважає, що цього вдалося досягти завдяки візиту Володимира Зеленського до Вашингтона, а згодом і роботи Офісу Президента та Міністерства закордонних справ.

На запитання про можливість долучення США у певний спосіб до нормандського формату, Арестович заявив, що країна фактично вже долучилася до нього.

Де-факто. Зараз буде знайдена формула або форма, в якій це буде відбуватися так чи інакше. І навіть росіяни не заперечують,

– наголосив посадовець.

Він додав, що навіть офіційні особи Росії обмовляються, що не проти участі США.



Зеленський говорив з Байденом про нормандський формат

Ввечері 9 грудня український лідер провів телефонну розмову з американським. Згодом Зеленський розповів, що говорив з Байденом про те, що завдяки США може з'явитися ще один майданчик перемовин з Росією. Водночас глава держави наголосив, що важливо не втрати нормандський формат.

Він додав, що Вашингтон буде зацікавлений в участі у нормандському форматі, однак за умови доручення до ухвалення рішень.

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