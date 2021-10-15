У США до лікарні потрапив 42-й президент Білл Клінтон

У США госпіталізували Білла Клінтона. Він обіймав посаду президента Сполучених Штатів Америки з 1993 по 2001 рік.

Клінтона госпіталізували у відділення інтенсивної терапії Медичного центру Ірвіна Каліфорнійського університету. У нього діагностували інфекцію сечовивідних шляхів, що поширилася на кровотік.

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Добре реагує на антибіотики

75-річний політик перебуває під наглядом лікарів. Медики зазначили, що Клінтона помістили у відділення інтенсивної терапії не тому, що йому потрібна відповідна медична допомога, а з міркувань конфіденційності та безпеки.

За словами лікарів та персоналу, Клінтон перебуває у гарному настрої, спілкується з родиною та персоналом.

"Після двох днів лікування у нього спостерігається тенденція до зниження кількості лейкоцитів, і він добре реагує на антибіотики. Ми сподіваємося, що він скоро відправиться додому ", – повідомили джерела видання у лікарні.

Інфекція не пов'язана з COVID-19

Біллу Клінтону стало погано у вівторок, 12 жовтня. Тоді він перебував на приватному заході свого фонду. Водночас COVID-19 у 42-го президента США не виявили.

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"У вівторок ввечері президент Клінтон був госпіталізований в Медичний центр UCI для лікування інфекції, не пов'язаної з COVID-19. Він одужує, в хорошому настрої і неймовірно вдячний лікарям, медсестрам та персоналу, які надали йому відмінний догляд", – зазначив представник Клінтона Анхель Урена.

Білл Клінтон раніше переніс чотириразове шунтування серця в 2004 році. В 2010 році йому вставили два стенти, щоб відкрити одну артерію. Наразі лікарі підкреслили, що його госпіталізація не пов'язана з проблемами з серцем.