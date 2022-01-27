США допустили введення нових правил проходу та навігації у Чорному морі

Адміністрація Джо Байдена допустила запровадження нових правил проходу та навігації у Чорному морі. Ідея виникла у процесі відповіді на російські "гарантії безпеки".

Про можливість оновлення правил проводу в морі видання повідомляє з посиланням на власні джерела в адміністрації США.

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Ідея нових правил проходу та навігації у Чорному морі

Видання пише, що адміністрація лідера США під час підготовки відповіді на пропозиції Росії щодо "гарантій безпеки" також обговорила з союзниками можливість дозволити перевірку своїх ракетних систем у Польщі та Румунії.

Ще одна ідея, яка обговорювалася у Вашингтоні, полягає в запровадженні нових правил проходу та навігації військових кораблів у Чорному морі.

Нарощення присутності НАТО у Чорному морі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс зосереджує свої сили на східному фланзі, щоб надати союзникам необхідні гарантії безпеки, а також моніторити ситуацію.

Він наголосив, що НАТО підвищують боєготовність сил, зокрема, в районах Балтійського та Чорного морів. Туди скерують більше кораблів і військової авіації. Сили Альянсу можуть розгорнути протягом кількох днів.

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