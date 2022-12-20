ППО та артилерія: США й Франція анонсували нові пакети військової допомоги Україні

Франція надасть Україні нову військову допомогу. Її відправлять на початку 2023 року. Ще один пакет підтримки готує і США.

До партії зброї від Франції можуть увійти артилерійські настанови. Про це заявив президент Еммануель Макрон.

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Caesar від Франції

Макрон розповів, що обговорює з міністром збройних сил Себастьєном Лекорню нові постачання зброї та боєприпасів. Вони заплановані на перший квартал 2023 року. Зокрема, мовиться і про самохідні артилерійські установки Caesar. Французький уряд хоче взяти їх з тих, які замовила армія Данії.

Також політик додав, що Франція передала ЗСУ ракетні установки та системи ППО Crotale.

Пакет допомоги від США

США також анонсували новий пакет військової допомоги, заявив заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі. Проте деталі оголосять пізніше.

За його словами, офіційно про допомогу оголосять найближчими днями. Потім говоритимуть про зміст, суму та терміни, аби українські військові отримали обладнання якнайшвидше.

Крібі нагадав, що США надали Україні понад 25 пакетів військової допомоги за останні 9 місяців. Він запевнив, що наступного року цього буде ще більше.