У США готують законопроєкт, який дозволить конфіскувати майно підсанкційних росіян

Демократи і республіканці у США об'єднались довкола питання санкцій проти Росії. Сенатори підготували законопроєкт, який дозволить конфіскувати російські активи і продавати їх на аукціонах.

Кошти з продажу майна підсанкційних росіян планують використовувати для гуманітарної допомоги Україні. 24 канал передає деталі проєкту закону.

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Що передбачає законопроєкт, підготовлений сенаторами США

15 березня сенатори представили проєкт закону, який зобов'язуватиме Міністерство фінансів США виплачувати винагороду приватним особам та організаціям в обмін на факти знайдених прихованих активів росіян, які можуть бути конфісковані регулюючими органами у межах впроваджених санкцій.

Документ також закликає до посилення санкційної політики Байдена, в тому числі впровадження конфіскації майна і активів, які належать Росії, а також можливості їхнього продажу на аукціонах.

Законопроєкт, відомий як "Закон про конфіскацію активів для реконструкції України" передбачає спрямування всіх отриманих коштів на користь гуманітарної допомоги нашій державі.

Путін і його олігархи вкладають свої брудні гроші у демократичні країни, купуючи маєтки, супер'яхти, твори мистецтва та інші цінні активи. Ми повинні конфіскувати отриману недоброчесними методами розкіш і використати її, як допомогу українському народу,

– йдеться у заяві співініціатора законопроєкту, сенатора Вайтхауса.

До слова, нинішній санкційний режим адміністрації Байдена проти Росії уже зробив активи підсанкційних росіян замороженими і недоступними для них. Втім запропонований проєкт закону даватиме також право конфіскувати та ліквідувати ці активи.

Якщо закон таки приймуть, то яхти, маєтки, твори мистецтва та інше майно підсанкційних росіян вартістю понад 2 мільйони доларів можна буде легально пустити з молотка.

Додамо, що вилучені за продаж кошти у такому разі будуть направлені Україні з метою фінансування:

доставки зброї та іншої тактичної допомоги українським військовим;

гуманітарної діяльності;

відновлення країни після завершення війни;

підтримки українських переселенців за кордоном.

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