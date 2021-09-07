США готуються передати Україні вже п'ятий катер "Айленд"

Ще один український екіпаж 7 вересня прибув до американського міста Балтимор, що у штаті Меріленд. Там наших моряків вчитимуть керувати патрульними катерами "Айленд".

Це вже п'ятий екіпаж, який проходить навчання з управління та експлуатації судна.

Важливо Моряки ЗСУ освоюють американські "Айленди": США передадуть катери Україні – фото, відео

Українці прибули у Балтимор

В аеропорту українських моряків тепло зустріли співробітники посольства України в США та представники української діаспори.

Екіпаж безпосередньо навчатиметься на патрульному катері, на якому закінчуються ремонтно-відновлювальні роботи, і проходить планова підготовка та технічне обслуговування до передачі ВМС ЗС України у 2021 році,

– повідомили у посольстві.

Що відомо про американські катери для України? Катери типу Island – швидкохідні патрульні катерів Берегової охорони США, призначені для патрулювання та пошуково-рятувальних операцій в прибережних водах. Катер спроможний розганяти швидкість до 29,5 вузлів і долати відстань до 5 тисяч 360 кілометрів. "Айленди" оснащені автономною артилерійською установкою та двома кулеметами.

Перша пара американських катерів цього типу – Р190 "Слов'янськ" і Р191 "Старобільськ" – прибули до нас і були введені до складу ВМСУ наприкінці 2019 року.

Як розповіли у Міноборони, протягом 2021 року США у межах підтримки України у сфері безпеки та оборони передадуть додатково ще 3 катери цього проєкту.

Це катери Берегової охорони США, які надалі збільшать бойові спроможності ВМС України під час виконання завдань в операційних зонах Азово-Чорноморського регіону,

– зазначили в оборонному відомстві.

Нині ці катери проходять у США відповідне технічне обслуговування й доозброєння.