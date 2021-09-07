США готуються передати Україні вже п'ятий катер "Айленд"
Джерело:Посольство України в США
Ще один український екіпаж 7 вересня прибув до американського міста Балтимор, що у штаті Меріленд. Там наших моряків вчитимуть керувати патрульними катерами "Айленд".
Це вже п'ятий екіпаж, який проходить навчання з управління та експлуатації судна.
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Українці прибули у Балтимор
В аеропорту українських моряків тепло зустріли співробітники посольства України в США та представники української діаспори.
Екіпаж безпосередньо навчатиметься на патрульному катері, на якому закінчуються ремонтно-відновлювальні роботи, і проходить планова підготовка та технічне обслуговування до передачі ВМС ЗС України у 2021 році,
– повідомили у посольстві.
Що відомо про американські катери для України?Катери типу Island – швидкохідні патрульні катерів Берегової охорони США, призначені для патрулювання та пошуково-рятувальних операцій в прибережних водах. Катер спроможний розганяти швидкість до 29,5 вузлів і долати відстань до 5 тисяч 360 кілометрів. "Айленди" оснащені автономною артилерійською установкою та двома кулеметами.
Як розповіли у Міноборони, протягом 2021 року США у межах підтримки України у сфері безпеки та оборони передадуть додатково ще 3 катери цього проєкту.
Це катери Берегової охорони США, які надалі збільшать бойові спроможності ВМС України під час виконання завдань в операційних зонах Азово-Чорноморського регіону,
– зазначили в оборонному відомстві.
Нині ці катери проходять у США відповідне технічне обслуговування й доозброєння.