США хочуть конфіскувати супер'яхту російського олігарха Керімова на Фіджі

Сполучені Штати продовжують полювання на майно путінських олігархів, які причетні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Американські правоохоронні органи мають намір заарештувати супер'яхту Amadea Сулеймана Керімова, яка пришвартована на острові Фіджі у Тихому океані.

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Судно з'явилося у порту після того, як 18 днів тому покинуло Мексику. Поліція проводить розслідування, як воно прибуло до країни без митного оформлення.

Моторна яхта Amadea не залишала води Фіджі до завершення розгляду заявки на реєстрацію ордера на арешт майна та реєстрації ордера США на арешт Amadea,

– мовиться у заяві прокуратури до суду.

Варто зазначити, що юристи судна наразі оскаржують факт права власності Керімова на яхту Amadea.

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США, ЄС і Велика Британія запровадили персональні санкції проти путінського олігарха Керімова через вторгнення Росії в Україну.