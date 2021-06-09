У США вимагають розслідування щодо ухиляння мільярдерів від сплати податків – Голос Америки

У США просять правоохоронні органи розпочати розслідування щодо умов розкриття податкових звітів деяких найбагатших американців. Згідно з репортажем журналістів-розслідувачів, мільярдери впродовж років або зовсім не платили податки на прибуток, або сплачували мінімальні.

Розслідування опублікувало видання ProPublica. У ньому мовиться про Джеффа Безоса, Ілона Маска, Воррена Баффета та інших.

До теми Безос, Маск та інші мільярдери ухилялися від сплати податків, – розслідування

Відповідний звіт створили, посилаючись на дані податкової служби. Розслідувати цей факт просить Міністерство фінансів США.

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